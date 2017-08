 Nederlander krijgt liever schouderklopje dan auto van de zaak

Goed salaris en regelmatig schouderklpje binden werknemers het meest - Nederlandse medewerkers ontvangen liever een schouderklopje van hun baas (38 procent) dan een auto van de zaak (elf procent) als het gaat om beloningen.



Toch staat een goed basissalaris met stip bovenaan als meest belangrijke beloning voor de medewerkers. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer.

In het onderzoek werd de deelnemers ook gevraagd hoe hun ideale functie eruit ziet. Zo vindt meer dan de helft (54 procent) het belangrijk om zichzelf te kunnen blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding (43 procent) of intern te rouleren naar een andere afdeling (22 procent). Bartjan Willenborg, Marketing Leader bij Mercer: "Werkgevers staan dagelijks voor de uitdaging om het juiste talent te vinden, maar ook om ze te behouden. Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers vooral veel behoefte hebben aan keuzevrijheid, variërend van het aantal verantwoordelijkheden binnen hun functie tot hoe ze beloond worden. Luister als werkgever niet alleen naar deze ideeën, maar durf die ook om te zetten in concrete acties. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat u werknemers aan u bindt."



Wat wil de Nederlandse werknemer nou echt?

Werkervaring opdoen buiten de organisatie (tien procent), meekijken bij andere organisaties (tien procent) of in het buitenland werken (negen procent) blijken niet erg populair onder de Nederlandse werknemer als het gaat om hun loopbaanontwikkeling. Toch wil dit niet zeggen dat werkgevers dit niet moeten aanbieden. "Waar iemand behoefte aan heeft in zijn werk hangt onder andere af van de branche of de grootte van de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Maar ook leeftijd is een bepalende factor," geeft Willenborg aan. "Zo blijkt uit het onderzoek dat 37 procent van de achttien- tot 30-jarigen behoefte heeft aan een goede reiskostenvergoeding, terwijl maar een kwart van de 46- tot 65-jarigen dat belangrijk vindt. Zij hebben liever een premievrije pensioenregeling (33 procent). Ga met medewerkers in gesprek en kom erachter waar de behoeften van uw medewerkers liggen. Stem dit af per medewerker. Zo gaan ze elke dag met plezier naar hun werk en voorkomt u dat medewerkers uitvallen of vertrekken naar de concurrent."



Top vijf belangrijkste beloningen op het werk:

Een goed basissalaris Regelmatig een schouderklopje/compliment krijgen Goede reiskostenvergoeding Vrijheid in samenstelling arbeidsvoorwaardenpakket Goed bonusbeleid in aanvulling op mijn basissalaris