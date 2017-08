 Toekomst van Governance vraagt om meer professionaliteit

Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen vraagt om andere vaardigheden - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) maakt zich nadrukkelijk zorgen over de professionaliteit bij Governance.



De vele ontwikkelingen vragen om andere vormen van Governance, menen Siebe Sonnema en Gerard Citroen, beiden, namens de NCD, intensief betrokken bij de Governance ontwikkelingen in Nederland. Meerwaarde oriëntatie, blijvend leren en een nadruk op competenties voor het totale RvC/RvT team zullen een grotere nadruk moeten krijgen constateren beiden in deze nieuwe aflevering van Governance TV.



'Er even bij doen'

De tijd van ‘het er even bij doen’ is voor de gemiddelde commissaris positie voorbij. Elke commissaris/toezichthouder zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. De spreekwoordelijke schandaaltjes benadrukken nog eens dat alleen bij een professionele aanpak de belangen van alle betrokken partijen kan worden gewaarborgd. "De toekomst van Governance zal afscheid moeten nemen van de oude paradigma’s, die vooral gebaseerd zijn op wantrouwen," meent Siebe Sonnema, ervaren commissaris en Bestuurslid Governance bij de NCD. Wat hem betreft zal verwondering over wat er allemaal plaatst vindt van passief naar actief moeten gaan: "In plaats van ‘erbij staan en toekijken’ zelf open staan voor nieuwe ontwikkelingen en die actief als kans aanpakken in uw rol als commissaris of toezichthouder."



Van reactief naar proactief

Gerard Citroen, onder anderen verantwoordelijk voor de Governance opleidingen en Updates van de NCD Academy, meent dat de verandering van reactief naar proactief een fundamentele aanpassing zal moeten zijn bij elke commissaris of toezichthoudersrol. "Daar past bij dat u, veel meer dan nu het geval is, zich bewust bent van de complexiteit van de buitenwereld en het effect op de bedrijfsactiviteiten en de organisatievormen daarbij. Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en die actief kunnen vertalen naar meerwaarde voor uw organisatie vraagt om andere vaardigheden. Niet alleen voor uzelf, maar vooral voor het totale team dat een RvC of RvT vormt," zo stel Citroen.



Toepassing Codes

De NCD pleitte bij de aanpassing van de Governance Code als eerder voor een meer flexibele toepassing van de zogenaamde Codes, veel meer toegesneden op de fase van ontwikkeling van een organisatie. De bijbehorende Governance posities zullen meer dan ooit vragen om competenties om de veranderingsnoodzaak te kunnen signaleren, inzicht te hebben in de veranderingsbereidheid en het veranderingsvermogen van de organisatie en het uitzicht bieden op een succesvolle continuïteit van die organisatie. De NCD spreekt dan ook eerder van Meerzicht, MEERwaarde in toeZICHT, dan van simpel toezicht.



De uitzending is hier te bekijken.