 Noorwegen populair onder camperaars

Camperaars kiezen vaker voor een Scandinavische vakantiebestemming dan de gemiddelde Nederlandse vakantieganger. Dat blijkt uit onderzoek van de NKC.

Noorwegen komt op de vierde plek in de top tien van buitenlandse camperbestemmingen. Frankrijk is deze zomer met 25 procent weer favoriet, gevolgd door Duitsland (achttien procent) en Italië (negen procent). Ook de Scandinavische landen Zweden en Denemarken staan (beide met drie procent) in de top tien. Wat opvalt aan de top tien vakantiebestemmingen die het CBS onlangs bekendmaakte, is dat Noorwegen daarin ontbreekt. Onder camperaars is deze bestemming dus wel populair.



Wild kamperen

In ruim een kwart van alle overnachtingen in Noorwegen staat men met de camper in de vrije natuur. Wild kamperen is in Noorwegen een stuk populairder dan in andere landen. Camperaars mogen hier maximaal drie nachten vrij staan met de camper, op ten minste honderd meter afstand van een woonhuis. Van de overige overnachtingen vindt 39 procent plaats op een camping en 32 procent overnacht op een camperplaats. Bijna de helft van de camperaars gaat voor een maand of langer naar Noorwegen.



Fjorden

De fjorden zijn de populairste Noorse bestemming. Ruim de helft van de camperaars koerst af op deze beroemde inhammen in de bergachtige kust. Daarna volgen Zuid-Noorwegen (37 procent), Noord-Noorwegen met de Lofoten en de Noordkaap (30 procent) en Oost-Noorwegen met Oslo en Lillehammer (30 procent).