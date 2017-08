 Nederlanders omarmen robotisering gemakkelijker dan rest van Europa

Verwachtingen omtrent robotisering lopen sterk uiteen - Robottechnologie en kunstmatige intelligentie krijgen steeds meer hun toepassingen in ons dagelijks leven. Over de rol die robots in de toekomst gaan spelen, zijn de verwachtingen in Europa echter nogal uiteenlopend.



Dit kwam naar voren uit onderzoek van OpenText onder 4.000 respondenten in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland.



Robots in de overheid: Fransen en Duitsers zien geen voordelen

Gevraagd naar robots binnen de overheid, verwacht een kwart van de Fransen en één op de drie Duitsers dat deze daar nooit hun intrede zullen doen. Spanjaarden en Nederlanders zien deze technologie daar echter wel een plekje veroveren. In Spanje verwacht 58 procent dat overheidsinstanties binnen tien jaar gebruik zullen maken van robots; een op de drie Spanjaarden verwacht dit zelfs al binnen nu en vijf jaar. Ook Nederlanders zien robot-ambtenaren wel zitten; twee derde verwacht dat robottechnologie binnen nu en tien jaar haar intrede heeft gedaan in het ambtelijk apparaat. Korte wachttijden en minder administratieve handelingen worden het meest als voordeel aangegeven door de Spanjaarden en Nederlanders, terwijl Fransen en Duitsers op geen enkel vlak voordelen verwachten van het inzetten van robots ten opzichte van ambtenaren.



Nederlanders verzetten zich het minst tegen robots op de werkvloer

De vraag of mensen het prettig zouden vinden om met een robot samen te werken, wordt in Duitsland, Frankrijk en Spanje door een ruime meerderheid met ‘nee’ beantwoord. Zes op de tien Nederlanders zouden dit wel zien zitten. Het inzetten van robots om de eigen administratieve taken over te nemen, is voor de meeste werknemers ook geen reden om het inzetten van robots bij hun werkgevers te stimuleren. Alleen in Nederland zijn de meningen hierover verdeeld; de helft zou dit wel aanmoedigen, de andere helft niet.



Zelfrijdende auto’s: Duitsers verwachten dat weggebruikers gefrustreerd raken

Binnen de automotive sector wordt al jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van robottechnologie en kunstmatige intelligentie. Ruim de helft van de respondenten verwacht dat er binnen tien tot vijftien jaar meer zelfrijdende auto’s op de weg te vinden zijn dan auto’s die door een persoon bestuurd worden. Nederlanders zouden zich wel meer op hun gemak voelen als bijrijder van een zelfrijdende auto dan de overige Europeanen. In Nederland is dit de helft van de respondenten, in Spanje, Duitsland en Frankrijk ligt dit rond de 30 procent. Opvallend is dat de Fransen (61 procent) en Spanjaarden (60 procent) wél denken dat zelfrijdende auto’s het verkeer veiliger maken. Nederlanders denken dat ook (72 procent). Alleen een kleine meerderheid van de Duitsers (53 procent) denkt het zelfrijdende auto’s andere weggebruikers zullen frustreren in plaats van het wegverkeer veiliger te maken.

"Door de bank genomen zien mensen steeds meer de voordelen in van de toepassing van kunstmatige intelligentie. Als we kijken op Europees niveau lijkt het alsof de Nederlanders de robotisering al net iets meer hebben omarmd dan respondenten in andere landen," zegt Robert Hoeksema, Sales Director, Benelux bij OpenText. "Ongeacht de mate waarin mensen, of ze nu klant zijn of medewerker, enthousiast worden van deze digitale revolutie, is het een feit dat technologie ons leven de komende jaren gaat veranderen. Computers zullen steeds beter in staat zijn te denken en anticiperen als mensen en in sommige gevallen het werk gaan overnemen. Organisaties zullen de komende jaren hier mee aan de slag moeten om concurrerend te blijven, voor ze worden voorbijgestreefd door bedrijven die robottechnologie al volop gebruiken."