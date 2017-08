  Smart City: 47 procent vacatures gericht op smart energy

Hoeveel investeert Nederland in smart cities? - Met hulp van steden, bedrijven en wetenschappers werd begin dit jaar een ambitieuze Nationale Smart City Strategie gepresenteerd, die ervoor moet zorgen dat Nederland voorloper wordt op het gebied van smart cities.



Joblift onderzocht aan de hand van het aantal uitgeschreven vacatures hoeveel Nederlandse bedrijven, gemeentes en universiteiten tot nu toe in de ontwikkeling van smart cities geïnvesteerd hebben. Uit de resultaten blijkt dat er in de afgelopen 24 maanden 2.225 smart city-vacatures werden uitgeschreven. Het vacatureaanbod groeide, met zeven procent, snel. De meeste vacatures (47 procent) werden uitgeschreven voor banen in de smart energy-sector.



Relatief meer smart city-vacatures dan in Duitsland

Met 2.225 uitgeschreven vacatures laten Nederlandse werkgevers zien smart cities serieus te nemen. Dit blijkt onder andere uit een vergelijking met Duitsland: daar werd met 6.569 vacatures weliswaar meer personeel gezocht, maar met een vacaturemarkt die meer dan vier keer zo groot is, schreven Nederlandse bedrijven relatief gezien duidelijk meer vacatures uit dan onze oosterburen. Ook de gemiddelde maandelijkse toename van het vacatureaanbod stijgt met zeven procent fors: 3,5 keer zo snel als de groei van de gehele Nederlandse arbeidsmarkt (2 procent).



Overheid schrijft 2,5 procent smart city-vacatures uit

Hoewel gemeentes vanzelfsprekend een grote rol spelen in het ontwikkelen van smart cities, komt verreweg de meeste werkgelegenheid uit de private sector: samen met de rijksoverheid schreven Nederlandse gemeentes in de afgelopen 24 maanden slechts 59 smart city-vacatures uit. De Gemeente Amsterdam was met veertien vacatures opzoek naar de meeste werknemers. Amsterdam is met 311 vacatures ook de stad waar de meeste vacatures werden uitgeschreven als private en publieke sector vacatures samengenomen worden. De hoofdstad wordt gevolgd door Eindhoven (268 vacatures) en Den Haag (151 vacatures).



Slechts drie procent vacatures gericht op veiligheidsspecialisten

De meest gezochte krachten waren in de afgelopen twee jaar systeemontwikkelaars en analisten (dertien procent van de vacatures). Op plaats twee kwamen civiele ingenieurs en ontwerpers (zeven procent), gevolgd door consultants (zes procent). Door de toenemende samenhang van belangrijke functies is goede beveiliging een van de grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van smart cities. Afgaande op het aantal uitgeschreven vacatures blijkt dit thema echter relatief laag op de agenda te staan: met 75 uitgeschreven vacatures voor ITC-veiligheidsspecialisten, bedroeg deze beroepsgroep slechts drie procent van het totaalaantal vacatures.



Bijna helft vacatures gericht op smart energy

Smart city is een veelomvattend begrip, en als we de 2.225 vacatures opdelen in verschillende sectoren, valt op dat bijna de helft van de vacatures (47 procent) gericht was op smart energy-oplossingen zoals smart grids. Ook voor smart mobility, toepassingen zoals slimme straatverlichting en slim parkeren, bestond met 23 procent van de vacatures veel aandacht. Met beide een gemiddelde maandelijkse vacaturetoename van veertien procent groeide het aantal slimme energie- en infrastructuurvacatures ook het snelst. Met respectievelijk 72 en 23 vacatures was er voor smart buildings en smart retail minder aandacht.