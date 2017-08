 Senioren voorzichtig optimistisch over hun financiën

'Zorg dat de senioren zonder financiŽle buffer niet afglijden in armoede' - Na drie jaar van toenemend pessimisme over hun financiële situatie en toekomst, groeit bij ouderen voorzichtig het vertrouwen.



Dit blijkt uit onderzoek over koopkracht onder 1.700 vijftigplussers van KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa: "De dalende lijn is een halt toegeroepen en op sommige gebieden zien we zelfs een positieve ontwikkeling. Maar senioren zonder vermogen vormen nog een uitzondering. Dit vraagt duidelijk aandacht van het komende kabinet."

In 2016 verwachtten zes van de tien senioren dat hun pensioenuitkering het volgende jaar erop achteruit zou gaan. In 2017 verwachten nog maar twee van de tien dat hun pensioen erop achteruit zal gaan. In 2016 merkte 55 procent van de senioren dat ze in vergelijking met het jaar daarvoor minder geld op hun bankrekening kregen, nu is dit 33 procent. Ook het idee dat senioren meer inleveren dan andere bevolkingsgroepen is teruggelopen van 71 procent naar 57 procent. Verder wordt er dit jaar door minder senioren bezuinigd en staan minder senioren rood.



Geen buffer

Dit betekent niet dat senioren financieel zwaarder belast kunnen worden. Manon Vanderkaa: "Wel of geen eigen vermogen, dat blijkt veel uit te maken. Wie tijdens het werkzame leven een buffer heeft weten op te bouwen, is meestal financieel weerbaar op latere leeftijd." Het gaat hierbij om de optelsom van een goed aanvullend pensioen, spaargeld, eigen woning, beleggingen en koopsom/lijfrentepolissen.

Uit het onderzoek van KBO-PCOB volgt dat senioren zonder eigen vermogen bij een onverwachte belastingaanslag van €400 veel sneller in de problemen komen (49 procent) dan senioren mét eigen vermogen (drie procent). Ze staan vaker rood op hun lopende rekening (47 procent tegen veertien procent) en ze staan daarenboven langer rood (gemiddeld 38 dagen tegen achttien dagen). Het afgelopen jaar hebben ze meer moeten bezuinigen op hun uitgaven (65 procent tegen 30 procent) en ze zien vaker af van een artsenbezoek vanwege de kosten (24 procent tegen tien procent).



Wakker liggen

Manon Vanderkaa: "Met deze onderzoeksresultaten in de hand, zal het niemand verbazen dat senioren met weinig of geen spaarbuffer vaker wakker liggen van hun financiële situatie. We zijn blij dat de meeste senioren eindelijk wat minder somber hoeven zijn over hun financiële situatie. Maar geven als dringende opdracht mee aan het nieuwe kabinet: zorg dat de senioren zonder financiële buffer niet afglijden in armoede."