Nederlanders kieskeurig over verschillende toepassingen IoT Nederlander wil niet continu gelocaliseerd worden - 78 procent van de Nederlanders staat positief tegenover technologie die de politie op de hoogte stelt van hun locatie tijdens een noodgeval; maar slechts 31 procent wil dat hun locatie voortdurend in de gaten wordt gehouden.



Dit blijkt uit de Unisys Security Index. Nederlandse consumenten staan positief tegenover het delen van persoonlijke data met de politie of de gezondheidszorg via slimme apparaten, maar afhankelijk van waarom en door wie de data wordt verzameld en waarvoor het wordt gebruikt zijn de meningen verdeelder, volgens de Unisys Security Index™ 2017. Uit het onderzoek onder Nederlandse consumenten kwam naar voren dat:

Een grote meerderheid van de Nederlanders (78 procent) staat positief tegenover een knop op hun smartphones of smartwatches staat waarmee de politie op de hoogte wordt gesteld van hun locatie tijdens een noodgeval. Slechts 31 procent vindt het echter een goed idee wanneer de politie voortdurend toegang zou hebben tot de data van hun fitnesstracker om hun hun locatie op ieder gewenst moment te bepalen.

Nederlanders zijn ook verdeeld in hun enthousiasme over het Internet of Things (IoT) in relatie tot gezondheidszorg. Ze staan bijzonder positief tegenover medische apparatuur als pacemakers of bloedsuikersensoren, die direct significante veranderingen doorsturen naar de huisarts, maar slechts 18 procent vindt het een goed idee wanneer zorgverzekeraars toegang hebben tot fitnesstracker-data om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een andere premie of een beloning voor goed gedrag.

Naast de wetshandhaving en de gezondheidszorg, hebben Nederlanders hun voorkeuren aangegeven voor IoT-technologie in relatie tot de luchtvaart, waarbij 54 procent van de respondenten positief staat tegenover het gebruik van sensoren in bagage die communiceren met het bagagebeheersysteem van het vliegveld en een app op mobiele telefoons die hen vertelt wanneer hun bagage is uitgeladen en op welke bagageband het zal verschijnen.

Slechts 22 procent van de Nederlandse consumenten staat positief tegenover een smartwatch-app van een bank of een creditkaartbedrijf om betalingen mee te doen en 56 procent zegt hier negatief tegenover te staan.

Verder zijn Nederlanders verdeeld over de aanstaande General Data Protection Regulations (GDPR), waarbij 46 procent vindt dat de GDPR niet goed aan burgers wordt gecommuniceerd. Vijfenvijftig procent stelt juridische stappen tegen een organisatie te nemen, wanneer die persoonsgegevens verliest aan hackers – maar slechts 16 procent van de ondervraagden is ervan overtuigd dat organisaties datalekken die persoonsgegevens betreffen zullen rapporteren.

Ondanks de bekende recente WanaCry-aanvallen, verwacht slechts negen procent van de respondenten zelf een ransomware-aanval mee te maken in de komende twaalf maanden. Dankzij WannaCry is 53 procent van de Nederlanders zich echter wel gaan informeren over en beschermen tegen cyberaanvallen.

Persoonsgegevens

"Nederlanders willen graag gebruik maken van de winst in efficiëntie en veiligheid die het IoT hen kan bieden, maar niet ten koste van zeggenschap over hun persoonsgegevens," stelt Henk van der Heijden, Sales Executive Global Security bij Unisys. "Wil het IoT slagen, dan moeten overheden, gezondheidszorginstellingen, financiële instellingen en andere bedrijven stappen nemen om mensen ervan te verzekeren dat de persoonlijke data die zij verzamelen via IoT-apparatuur goed beveiligd is en dat hun privacy gewaarborgd is."



Wat staat acceptatie van het IoT in de weg?

Van de Nederlandse respondenten die niet enthousiast waren over bepaalde IoT-toepassingen, gaven de meesten aan dat zij simpelweg niet wilden dat allerlei organisaties de beschikking zouden krijgen over informatie over hen. Bijna de helft (45 procent) van degenen die negatief stonden tegenover een smartwatch-app van een bank of een creditkaartbedrijf om betalingen mee te doen, gaf aan dat ze vooral bezorgd waren over de veiligheid van die transacties.

"Banken en andere financiële instellingen kunnen de zorgen van consumenten over de dataveiligheid van smartwatch-betaalkanalen wegnemen met een veelzijdige aanpak op zowel technologie- als beleidsgebied – zoals het inzetten van biometrie," zegt Eric Crabtree, vice president en global head van Unisys Financial Services. "Dit soort technologische vooruitgang kan sneller en preciezer bepalen of een transactie frauduleus is, waardoor klanten een veiliger gevoel krijgen."



Bezorgdheid over ransomware in de nasleep van WanaCry

Nederlanders werden door Unisys eerst in april en vervolgens nog een keer in juni gevraagd naar hun mening over ransomware en de resultaten laten zien dat de bezorgdheid over ransomware verdubbeld is, maar nog altijd laag is na de recente WannaCry-aanvallen. In april dacht vier procent van de respondenten dat zij een ransomware-aanval mee zou maken, in juni was dat naar negen procent gestegen.

Hoewel weinig mensen een ransomware-aanval verwachten, heeft het ‘WannaCry-effect’ er wel voor gezorgd dat 53 procent van de Nederlanders stappen heeft ondernomen om om cyberdreigingen tegen te gaan, of er meer over te weten te komen, waarbij 34 procent de nieuwste versies van beveiligings- en antivirussoftware downloadde en 22 procent aangaf een back-up te hebben gemaakt van de gegevens op hun verbonden apparaten. Nog eens veertien procent onderzocht hoe zij zichzelf kon beschermen tegen cyberaanvallen in het algemeen. Slechts vijftien procent had nog nooit gehoord van de WannaCry-aanval.

Van der Heijden: "Een steeds groter deel van onze levens speelt zich online af en mensen maken zich zorgen over alle gegevens die over hen verzameld worden. In het licht van de high-profile ransomware-aanvallen als WannaCry en Petya, is het positief dat de helft van de respondenten stappen ondernam om zich te beschermen of meer te weten te komen over cyberaanvallen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, want het risico blijft alleen beheersbaar als consumenten, bedrijven en overheden onderling gecoördineerd de juiste maatregelen treffen. Pas dan zullen we alle vruchten kunnen plukken die het IoT ons te bieden heeft."

