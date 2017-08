 Keukenrenovaties populairder bij mooi weer

Liever renoveren dan verbouwen - Mensen die kiezen voor een keukenrenovatie laten dit het liefst doen in de lente- of zomermaanden. Met lange, lichte dagen in het verschiet wordt dit gezien als de aantrekkelijkste periode. Dit stelt Wolters-renovatie-keukens.



De koude, donkere wintermaanden naderen hun einde en maken plaats voor een periode vol bloei, hogere temperaturen en heldere dagen. De perfecte tijd om dingen te ondernemen en een frisse wind door het huis te laten waaien. Denk hierbij eens aan de keuken. Er zijn verschillende mogelijkheden om de uitstraling van het huis op die manier aanzienlijk te verbeteren en het kookplezier te vergroten.

Het is helemaal niet nodig om direct een volledige verbouwing in gang te zetten. Als de huidige keuken nog in prima staat verkeert maar toch niet helemaal meer naar wens is, biedt renovatie een prima alternatief. Als de renovatie is gerealiseerd, lijkt het alsof er een gloednieuwe keuken is geplaatst. Maar wel een gloednieuwe keuken die behoorlijk scheelt in de portemonnee.



Renoveren met lekker weer

Omdat een keukenrenovatie wel enkele weken in beslag kan nemen, is het voorjaar of de zomer een mooie tijd om hiermee aan de slag te gaan. Op de eerste plaats is het langer licht waardoor er natuurlijk ook langer doorgewerkt kan worden. Daarnaast kan er uitgeweken worden naar een heerlijke barbecue als de keuken tijdelijk niet te gebruiken is. Zo biedt het mooie weer oplossingen en gemakken voor zowel de klanten als de vaklieden.

Verder kunnen spullen die nodig zijn voor de renovatie gewoon buiten staan, wat in koude en regenachtige periodes niet altijd het geval is. Hierdoor zal de klant zo min mogelijk hinder ondervinden van de renovatie en zullen de spullen van de vaklieden minder in de weg staan waardoor klanten gewoon hun eigen gang kunnen blijven gaan.



Financiële meevaller

Een andere prettige bijkomstigheid van het voorjaar is de maand mei. Voor velen betekent deze maand vakantiegeld, wat uiteraard goed gebruikt kan worden bij een renovatie of verbouwing. Een extra zakcentje is altijd welkom, maar bij een verbouwing of de aankoop van een compleet nieuwe keuken zal het lastig worden om het hele bedrag met enkel vakantiegeld te dekken. Bij een keukenrenovatie zal dit bedrag een flinke stap in de goede richting zijn. Al met al bespaart een renovatie veel tijd, geld en energie ten opzichte van een gehele keukenverbouwing.