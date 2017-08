 Vijf redenen om net-afgestudeerden aan te nemen

Creëer een win-winsituatie door starters in dienst te nemen - De zomerperiode is volop aan de gang en dat betekent – naast zon, zee en strand – een nieuwe lichting starters op de arbeidsmarkt. Een groep die staat te trappelen om aan de slag te gaan.



Toch ervaren veel van hen problemen bij de zoektocht naar hun eerste baan. Want veel werkgevers geven de voorkeur aan kandidaten met werkervaring. En dat terwijl er tal van redenen zijn om juist deze beginnende talenten aan te nemen. Volgens Indeed hebben net-afgestudeerde starters namelijk een aantal waardevolle eigenschappen.

Net-afgestudeerden zijn ambitieus en enthousiast

Veel starters die net student-af zijn, willen eigenlijk maar één ding: aan de slag. Na jaren van studeren willen ze nu bewijzen dat ze echt iets kunnen. En kunnen ze iets (nog) niet? Dan leren ze dat maar al te graag. Want nooit bent u zo leergierig als wanneer u net aan iets nieuws begint.



Net-afgestudeerden zijn flexibel

Met een aantal jaar werkervaring op zak weet je beter hoe ‘het wereldje werkt‘ en wat je rol hierin precies inhoudt. Dat kan echter ook nadelen hebben. Want wie te lang op een functie blijft zitten, loopt het risico om hierin vast te roesten. Doordat die vaste werkwijzen er bij starters nog niet zijn ingesleten, bieden zij een frisse blik op bestaande gewoonten. En komen ze mogelijk met verrassende ideeën over hoe dingen anders, sneller of beter zouden kunnen.



Net-afgestudeerden zijn tech-savvy

De nieuwe lichting afgestudeerden weet wel van wanten als het gaat om consumententechnologie. Deze groep, die behoort tot de generatie millennials, is immers opgegroeid met internet, heeft de opkomst van de mobiele telefoon meegemaakt en beschikt een overgrote meerderheid van hen ondertussen over een smartphone. Navigeren door dit soort devices en technieken is voor hen een tweede natuur. Een die ze een voordeel geeft bij nieuwe ontwikkelingen én die zij kunnen overbrengen op hun minder technische, vaak wat oudere collegae.



Net-afgestudeerden zorgen voor diversiteit

Daarnaast draagt het aannemen van net-afgestudeerden ook bij aan meer diversiteit op de werkvloer. Door een wat leeftijd betreft gemengde personeelssamenstelling te hanteren, kunnen werknemers van elkaar leren. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld oudere collega’s de ins en outs van social media uitleggen. Tegelijkertijd kunnen de meer ervaren medewerkers hun jongere collega’s de kneepjes van het vak leren. Bovendien ontstaan de meest vernieuwende ideeën wanneer teams uit uiteenlopende mensen bestaan. Zorg dus altijd voor een goede mix van oud én jong.



Een goede investering voor de lange termijn

Het mag dan misschien makkelijker zijn om mensen aan te nemen, die al wat ervaring hebben opgedaan op de arbeidsmarkt, maar in dit geval levert de ‘moeilijke’ weg zoveel meer op. Door jong, ambitieus personeel goed te begeleiden en ze voldoende ruimte te geven, kunnen ze uitgroeien tot ware toptalenten. En mogelijk zelfs tot de nieuwe leiders van het bedrijf. Een win-winsituatie dus –zowel voor bedrijven als voor starters.