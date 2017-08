 Zonnige tijden voor de cabrioverkoop

Nieuw verkopen cabrio’s groeien 13,8 procent - In de eerste zeven maanden van 2017 zijn er 2.752 nieuwe cabrio’s in Nederland verkocht. Dat is een groei van 13,8 procent ten opzichte van vorig jaar.



Daarmee lijkt er een einde te zijn gekomen aan de jarenlang dalende cabrioverkopen.

Sinds 2012 zijn de nieuw verkopen van cabrio’s jaarlijks gedaald. Met als resultaat dat er in 2016 nog maar 35 procent van de verkoopaantallen van 2007 werden gehaald. Dit jaar zit daar eindelijk verbetering in. Van januari tot en met juli 2017 zijn er 2.752 nieuwe cabrio’s verkocht, 334 meer dan in dezelfde periode vorig jaar (+13,8 procent). Redenen hiervoor lijken het toegenomen consumentenvertrouwen en de introductie van een aantal nieuwe modellen, zoals de Mercedes C-klasse cabrio en nieuwe Audi A5.



Klein of duur

De meest verkochte cabrio is al jaren de Fiat 500C. Bij BMW en Audi groeiden de verkopen van grotere cabrio’s dit jaar sterk, maar liepen de wat kleinere modellen terug. Andere auto’s waarvan de verkopen stegen zijn de Range Rover Evoque convertible (+53,6 procent), Porsche 718 Boxster (+59,4 procent), Smart Fortwo cabrio (+60,5 procent) en Fiat 124 Spider (+71,8 procent). Opvallend is dat een dure auto als de Porsche 911 tot de tien meeste verkochte cabrio’s behoort. Na alle Peugeots en Renaults is nu ook de levering van de VW Golf cabrio gestopt, waardoor dit model niet meer in de top tien meest verkochte cabrio’s staat.



Voor het eerst weer groei cc’s

Begin deze eeuw waren cabrio’s met metalen klapdak (ook wel coupé-cabriolets of cc genoemd) erg populair. In 2007 was 72 procent van alle nieuw verkochte cabrio’s zo’n cc. De verkopen ervan zijn de afgelopen jaren echter enorm gedaald. In de eerste zeven maanden van 2007 werden er nog 4.945 nieuwe auto’s met metalen klapdak verkocht. Vorig jaar was dit gedaald tot slechts 304 in dezelfde periode: een daling van 94 procent in tien jaar tijd.

Voor het eerst in tien jaar gaan de verkopen van cabrio’s met metalen klapdak nu weer omhoog. Van januari tot en met juli 2017 zijn er 418 van dergelijke cabrio’s verkocht. Dat zijn er 114 meer dan in dezelfde periode vorig jaar; een groei van 37,5 procent. Een reden hiervoor is een nieuw model op de markt, de Mazda MX-5 RF, waarvan er dit jaar 74 werden verkocht. Dit ging overigens wel ten koste van de verkopen van de softtop versie van de MX-5 (-53 procent). Ook de groeiende verkoop van de langer bestaande BMW 4-serie cabrio (+37 procent) heeft bijgedragen aan de populariteit van coupé-cabriolets. Van alle nieuw verkochte cabrio’s in 2017 is vijftien procent uitgerust met een metalen klapdak.