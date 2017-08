 Vraag naar personeel grootst in de Randstad,

Groei in vacatures het sterkst bij kleinere plaatsen - In de afgelopen twaalf maanden zijn in Nederland maar liefst 2.104.678 unieke vacatures online gepost. Gemiddeld iets meer dan 500.000 per kwartaal en de verwachting is dat ook het komende kwartaal weer een vergelijkbaar aantal gehaald zal worden.



In welke plaatsen binnen Nederland is de vraag naar personeel het grootst? Binnen welke plaatsen is de vraag sterk toegenomen? En binnen welke beroepsgroepen was er veel vraag? In dit artikel krijgt u daar inzicht in.



Ruim 400.000 vacatures in de Randstad

Dit overzicht geeft de top tien plaatsen weer met de meeste online vacatures die er in de afgelopen twaalf maanden zijn geplaatst.

Plaats Geplaatste online vacatures 1 Amsterdam 209.676 2 Utrecht 104.939 3 Rotterdam 100.600 4 's-Gravenhage 80.439 5 Eindhoven 66.952 6 's-Hertogenbosch 51.207 7 Breda 38.468 8 Groningen 37.421 9 Arnhem 37.177 10 Tilburg 33.598

Bij elkaar opgeteld is deze top tien verantwoordelijk voor 760.477 online geplaatste vacatures in de afgelopen twaalf maanden. Dit is 36 procent van alle landelijk geplaatste vacatures. De top tien van dit jaar is vergelijkbaar met de top tien van het jaar daarvoor, maar waren de aantallen anders en zijn Arnhem en Breda dit jaar van positie gewisseld. In de twaalf maanden daarvoor was deze top tien verantwoordelijk voor 638.364 (39 procent) online geplaatste vacatures.



Vraag naar beroepsgroepen sterk verdeeld over Nederland: In de ene stad is er vooral vraag naar hoogopgeleide programmeurs, in de andere naar magazijnmedewerkers

Zowel in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, ’s-Gravenhage, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Arnhem is de grootste vraag naar de beroepsgroep Programmeurs en de beroepsgroep Systeemontwikkelaars en -analisten. Ook in Breda, Groningen staat de beroepsgroep Programmeurs op de eerste plaats. In Breda staat op de tweede positie de beroepsgroep Accountants en in Groningen de beroepsgroep Commercieel medewerkers en telemarketeers. In Tilburg worden de eerste twee posities door Medewerkers klantenservice en de beroepsgroep magazijnmedewerkers en vakkenvullers vervuld.



Grootste procentuele groei in vraag naar personeel voornamelijk in kleinere gemeenten (buiten de Randstad)

Gekeken naar de plaatsten waarbij het aantal vacatures relatief gezien het sterkst is gegroeid in Nederland in de afgelopen twaalf maanden, dan staat De Meern op de eerste plaats met een groei van 178 procent. In de afgelopen twaalf (Q 3 2016 t/m Q2 2017) maanden zijn daar 3.651 vacatures online geplaatst. Terugkijkend naar dezelfde periode daarvoor toen werden er 1.311 (Q3 2015 t/m Q2 2016) vacatures online geplaatst.

In totaal is deze top tien verantwoordelijk voor 8.466 geplaatste vacatures. Samen is deze top tien verantwoordelijk voor 0,4 procent van alle online geplaatste vacatures in Nederland in de afgelopen twaalf maanden. De gemiddelde procentuele stijging van deze top is 93 procent.



Voornamelijk laag en middelbaar opgeleide beroepsgroepen verantwoordelijk voor sterkste groei

Plaats Beroepsgroep op nummer 1 1 De Meern Medewerkers bediening 2 Schiphol (luchthaven) Magazijn medewerkers en vakkenvullers 3 Krimpen a/d Ijssel Afwerkers Bouw 4 Terborg Monteurs Industriële machines 5 Groenlo Afwerkers Bouw 6 Enkhuizen Hulpen (horeca) 7 Panningen Monteurs Industriële machines 8 Joure Productiemedewerkers 9 Castricum Docenten Middelbaar Onderwijs 10 Hardinxveld Giessendam Monteurs Industriële machines

Per plaats is gekeken binnen welke beroepsgroepen de vraag het grootst is geweest. Waar in de grote steden ICT-vacatures domineren, is het beeld in de kleinere plaatsen gevarieerder. Overeenkomst in die plaatsen is dat de grootste vraag vaak vacatures zijn voor lager en middelbaar opgeleid personeel.