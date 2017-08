 Voorstel voor norm over duurzaamheidskeurmerken

Wat betekenen al die keurmerken eigenlijk? - Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring ontstaan over de betekenis en waarde van deze keurmerken.



Binnen ISO is daarom een voorstel gedaan voor een norm voor duurzaamheidskeurmerken. Belanghebbenden kunnen hun mening geven over het voorstel.



Vertrouwen

Door ISO is al in 2007 een workshop georganiseerd over de vraag of consumenten duurzaamheidskeurmerken kunnen vertrouwen. In samenwerking met enkele fair trade organisaties is naar aanleiding daarvan een rapport opgesteld waaruit blijkt dat het voor consumenten belangrijk is kennis te hebben over wat een goed duurzaamheidskeurmerk is en dat het goed is om afspraken te maken over kenmerken van een geloofwaardig keurmerk. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft afgelopen jaar een rapport gepubliceerd over dat het vertrouwen in keurmerken in het geding is omdat consumenten geen onderscheid meer kunnen maken tussen goede en slechte keurmerken.

Afgelopen december heeft een werkgroep binnen ISO deze discussie weer opgepakt en een aanbeveling gedaan voor het ontwikkelen van een norm voor duurzaamheidskeurmerken.



Technical Specification

Deze norm krijgt de vorm van een TS (Technical Specification). Er worden onder meer criteria opgenomen die betrekking hebben op geloofwaardigheid, helderheid, transparantie, niet misleidend, adequate informatie en traceerbaarheid. Er zal niet worden gedefinieerd wat duurzaamheid is. Met deze norm moet duidelijk worden wat een geloofwaardig duurzaamheidskeurmerk is.