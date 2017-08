 Nederland als beste beoordeeld in vergelijking data hubs

Nederland heeft gunstig vestigingsklimaat voor hubs - De snelle ontwikkelingen in de digitale economie in Europa stellen veel organisaties voor de opgave om binnen korte tijd te beslissen over de beste vestigingsplaats voor hun digitale activiteiten.



Daarbij komen veel vragen op hen af, bijvoorbeeld over privacy wetgeving, het ondernemingsklimaat en niet in de laatste plaats connectiviteit. Digital Gateway to Europe (DG) en de Dutch Datacenter Association (DDA) publiceren om die reden, in samenwerking met juridisch adviesbureau ICTRecht, een factsheet waarin de vijf belangrijkste Europese data hubs (Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland en Engeland) op deze en andere criteria worden beoordeeld.



Vijf hubs

Stijn Grove, directeur van de DG en de DDA over de vergelijking: "Europa kent een vijftal data hubs die qua randvoorwaarden zoals regeldruk en connectiviteit uiteen lopen. We hebben het dan over Amsterdam, Dublin, Frankfurt, Londen en Parijs. Met de aanstaande nieuwe Europese privacywetgeving, de General Data Protection Regulation (GDPR), wordt voor al deze hubs de privacywetgeving gelijkgeschakeld. In het geval van het Verenigd Koninkrijk is het overigens de vraag in hoeverre deze wetgeving in de komende jaren wordt gehandhaafd. Premier May heeft weliswaar aangegeven dat de GDPR in het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerd wordt, maar gezien de Brexit is het hoogst onzeker in hoeverre de Britten zich de komende jaren verplicht voelen om nog aan wetgeving vanuit de EU te voldoen."



Vestigingsfactoren

De vergelijking in het factsheet gaat ook in op vestigingsfactoren zoals het belasting- en ondernemingsklimaat en connectiviteit. Grove: "Op het gebied van regelgeving aangaande het zakendoen kunnen we in bepaalde opzichten een voorbeeld nemen aan Ierland. Het is daar erg eenvoudig om een onderneming te starten en digitaal zaken te doen. In Nederland doen we echter niet onder voor de Ieren: we hebben een gunstig belastingklimaat en met de Kamer van Koophandel hebben we één loket voor alle ondernemerszaken. Daarmee worden belangrijke barrières geslecht, iets wat landen als Duitsland of Frankrijk geen navolging kunnen geven omdat de regeldruk voor ondernemingen daar veel hoger is."

Het belangrijkste in deze tijden van digitale transformatie is het vraagstuk van connectiviteit. IT is inmiddels de levensader van vrijwel ieder toekomstgericht bedrijf en valt of staat met snelle verbindingen. "Nederland is absoluut ‘best in class’ als het aankomt op connectiviteit en ‘digital readiness’," zegt Grove. "We beroemen er ons vaak op, wat mij betreft geheel terecht. Soms wordt daarbij uit het oog verloren wat we in dat opzicht bereikt hebben de laatste twee decennia: er is geen ander land in Europa dat zo geschikt is voor digitaal zakendoen en digitale innovatie als Nederland. Onze grote concentratie datacenters en zeer goede connectiviteit dankzij een uitgebreid core glasvezelnetwerk is daar absoluut essentieel in. Dat is op eigen kracht door de sector gerealiseerd en daarmee hebben we het fundament gelegd voor de onvermijdelijk digitale toekomst van de Nederlandse economie."



De factsheet is gratis beschikbaar via de websites van de Dutch Datacenter Association en Digital Gateway to Europe.