 Tech in de Boardroom eigenlijk een MUST

Het effect op de bestaande business modellen kan niet vroeg genoeg worden gesignaleerd, zo stellen Leopold Lindner en Ries Bode, beide als commissaris/toezichthouder actief bij technologisch afhankelijke bedrijven, in de aflevering van Governance TV over Governance en Tech. Naar zij menen wordt de snelheid van de ontwikkelingen door vele collega’s ernstig onderschat.



Technologische ontwikkelingen

Te weinig commissarissen en toezichthouders verdiepen zich in de technologische ontwikkelingen. Een duidelijke conclusie uit de nieuwe aflevering van Governance TV over ‘Tech’. Volgens zowel Leopold Lindner als Ries Bode onderschatten collega’s de snelheid van de huidige ontwikkelingen. Veel bedrijven lopen risico achter het net te vissen als het op nieuwe business modellen aankomt. "De kansen die er liggen zijn enorm. Voor de BV Nederland is het een must om daar actief op in te spelen," meent Ries Bode. Volgens hem zal met name de gezondheidszorg, kijkend naar die kansen, grote stappen vooruit kunnen nemen door nog meer samen te doen en ervaringen nog actiever met elkaar te delen.



Opleidingen volgen

Volgens Leopold Lindner is het zaak de eigen medewerkers te activeren opleidingen te volgen, zodat tijdig ingespeeld kan worden op de veranderingen. "Daar is dan wel een inspirerende en anticiperende rol voor nodig vanuit de top. Wat de noodzaak van voortdurend leren aan die top alleen maar manifester maakt," zo meent Lindner.