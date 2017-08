Versterk de menselijke factor - met behulp van technologie - Hoort u ook telkens dat mensen door het gebruik van technologie hun empathie en emotionele intelligentie kwijtraken? En hoe robots alle banen zullen inpikken?



Zelfs techpionier Elon Musk ​​waarschuwt voor de bedreigingen van digitale technologieën. Voor veel mensen is digitale transformatie een synoniem voor de ‘ontmenselijking’ van onze werkplek en de samenleving in het algemeen. Dick Dompeling, algemeen directeur van NFON-distributeur Zetacom vraagt zich af of dit terecht is.



Digitalisatie is wat u wilt dat het is

Digitale transformatie verandert de manier waarop mensen communiceren - maar zorgt er niet per definitie voor dat ze minder diepgaand communiceren. Dompeling licht toe: "Tot nu toe bewijst geen enkele studie dat onze relaties daadwerkelijk minder zinvol of productief zijn geworden. Integendeel, clouddiensten en de verschillende communicatiekanalen hebben landsgrenzen vervaagd en meer mensen in staat gesteld om met elkaar te communiceren." Obstakels bij informatie-uitwisseling of die een samenwerking hinderen worden beschouwd als ‘productiviteitskiller’. En productiviteit is belangrijk, vooral voor de millenials die in 2020 samen 50 procent van de wereldwijde arbeidskrachten vormen, volgens een studie van PwC.

Daarbij komt dat Generatie Z, de eerste generatie die opgroeide in een wereld waarin alles is verbonden via netwerken, aan het eind van dit decennium de werkvloer opstapt. Dompeling: "Deze generatie gaat er vanuit dat moderne bedrijven opereren op basis van clouddiensten. Want waarom zouden ze dat niet doen?" Het belang van productiviteit voor Generatie Z en millenials moet niet onderschat worden. Uit recent onderzoek van Microsoft komt naar voren dat 93 procent van de millenials stelt dat het beheersen van productiviteit de sleutel is tot geluk!

Het verschil tussen een succesvolle en mislukte digitale transformatie zit vaak in de details. Google Strategic Consultant Lucy Adams beweert dat ‘digitalisatie voor tien procent te maken heeft met tech en 90 procent met het menselijke aspect’. Dompeling: "Veel organisaties benaderen digitale transformatie echter precies andersom. In feite betekent digitalisatie niets als er geen medewerkers zijn om het tot leven te brengen." Een studie door MIT Sloan Management Review en Deloitte maakt dit duidelijk: digitalisatie wordt gecreëerd door de leiders en medewerkers van een bedrijf. Mensen kiezen hoe zij digitale technologie inzetten en zijn vaak succesvoller wanneer zij het kunnen inzetten zoals zij dat graag willen en zoals bij hen past.



Meer hulpmiddelen, meer mogelijkheden, meer geluk

Hoewel digitalisatie de manier waarop gewerkt wordt verandert, is de verandering op zich heel menselijk. Het is niets meer dan gebruik maken van de werkwijzen en technologieën van het internettijdperk, om beter in te spelen op de veranderende behoefte van de mens. Dompeling voegt toe: "Op deze manier bekeken is digitale technologie niets meer dan een nieuw middel om een eeuwenoud doel te behalen: het onderhouden van relaties en tevredenstellen van teams, partners en klanten. De meeste clouddiensten en technologieën zijn ontwikkeld om mensen te verbinden en dichter bij elkaar te brengen."

In de zakelijke omgeving heeft digitale innovatie, zoals Communicatie als een Service (CaaS), de manier waarop mensen werken veranderd. Teamleden kunnen snel en continu communiceren en up-to-date blijven, zelfs terwijl ze fysiek afwezig zijn. Flexibiliteit en nieuwe woon- en werkmodellen zijn alleen mogelijk dankzij de digitale alternatieven voor pen en papier.

"Neem het succes van Google als voorbeeld," zegt Dompeling. "Dit bedrijf blijft vernieuwend door het extreem toepassen van nieuwe technologieën. Google heeft verschillende, gepersonaliseerde tools gemaakt om hun mensen zoveel mogelijk te laten werken via sociale media, hangouts, groepsoproepen en dergelijke. Hun teams staan erom bekend buitengewoon tevreden met hun werk te zijn en worden geroemd om hun motivatie en digitale creativiteit."



Het menselijke voordeel blijft uniek

Clouddiensten en nieuwe technologieën stellen bedrijven in staat om hun ideeën breder te verspreiden en om mensen persoonlijker te benaderen. Hierdoor kunnen traditionele hiërarchieën en grenzen overbrugd worden. Daarbij draagt een persoonlijk gezicht bij het bedrijf bij aan de geloofwaardigheid. Dompeling: "Dankzij spraak en video worden klantrelaties en samenwerkingen persoonlijker dan ooit. En zo komen we bij de laatste sleutel tot een functionerende relatie: vertrouwen. Een echte vertrouwensrelatie tussen naamloze, gezichtsloze machines en mensen is niet te verwachten in een nabije toekomst. Integendeel, in een wereld van bots en verrijkte realiteit, kunnen mensen uitblinken en een grotere impact hebben dan ooit. Feit is nu dat niets meer wordt gewaardeerd dan echt, persoonlijk contact met andere mensen, met een gezicht, echte emoties en empathie. De verwachting is dat dat zo blijft. Dit noemen we het menselijke voordeel."



De mens als vertrekpunt

Conclusie: Het heeft geen zin om digitale transformatie te negeren of zelfs te vermijden uit angst voor identiteitsverlies. "Digitale – en cloud diensten zijn ontwikkeld om ons werk makkelijker te maken en te verbeteren, niet om ons te overweldigen. In dat opzicht gaat digitale transformatie juist over het menselijk zijn. Laten we het gebruiken om de menselijke factor in uw organisatie te versterken. Aangezien jongeren digitalisatie toch zullen na- en aanjagen kunt u het net zo goed voor uw eigen doeleinden inzetten. Het geheim is om dat individueel, plezierig en menselijk te maken," sluit Dompeling af.