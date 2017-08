 Nederlander kiest steeds vaker voor unieke vakantie

Vakantieganger kiest vaker voor bijzondere accomodatie - Overnachten in een windmolen of boomhut? Nederlanders willen steeds vaker dat hun vakantiebeleving uniek is en zoeken dit online uit, aldus het trendrapport ‘Reisorganisatie- en bemiddeling’ van de Rabobank.



Dankzij flexibele werkuren wordt werk en vrije tijd makkelijker met elkaar gecombineerd, waardoor kortere weken of lange weekenden weg toegankelijker zijn. Tevens is gebleken dat Social Media een toenemende rol speelt. Wie op zoek is naar vakantie-inspiratie raadpleegt in toenemende mate Instagram-accounts boordevol prachtige foto’s of een Facebookpagina met tips en aanbiedingen. Daarbij wordt het beslissingspatroon meer beïnvloed door reisbloggers, die schrijven over hun mooiste reiservaringen en nieuwe trends. Tot slot zoekt ruim driekwart van de Nederlandse vakantieganger online naar de beste aanbiedingen, waarbij vergelijkingssites favoriet zijn.

Het buitenland geniet nog steeds een grote voorkeur tegenover een vakantie in eigen land. Maar waar moeten we dan precies naar toe? "Dit hoeft niet ver van huis te zijn," aldus Patrick Cépèro, directeur van Vacatello. "Klanten zoeken steeds vaker naar iets unieks, zoals een verblijf in een bijzondere accommodatie."



Inspiratie

Voor wie op zoek is naar inspiratie voor de volgende vakantie kan alvast een kijkje nemen bij een van deze bijzondere accommodaties:



-Een uniek verblijf tussen de bomen in Les cabanes perchées de Dihan in Ploemel, Frankrijk. Deze boomhutten zijn geschikt voor maximaal twee personen en ligt dicht bij het oude dorp St. Goustan. Op het terrein zijn een sauna en spa aanwezig.



-Verplaats uw accommodatie wanneer u maar wilt met De luxe twin king Houseboat. Deze varende woonboot ligt in Jyväskylä, Finland en is geschikt voor maximaal acht personen. Vaar langs diverse stranden en oude vissersdorpen of neem een frisse duik vanaf uw eigen terras.