 ‘Opkomst totaalpakketten niet marktverstorend’

Steeds meer consumenten kiezen voor totaalpakket - De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt houdt onder andere in de gaten of er op de telecommarkt genoeg onderlinge concurrentie is. Dat schrijft Pascal Moerland.



Moerland: " Naar aanleiding van de steeds verdere opkomst van totaalpakketten onderzocht de Autoriteit Consument en Markt de markt, maar de conclusie is dat de mate van concurrentie toereikend is. Totaalpakketten zijn abonnementen en bevatten internet, Tv, een vaste telefoonlijn en een mobiele bundel. Daarbij bevatten de abonnementen veelal extra's zoals gratis films, series of toegang tot sportkanalen, om consumenten te overtuigen te kiezen voor dit soort abonnementen."



Kiezen voor totaalpakket

Moerland: "Uit een recent onderzoek van marktonderzoeksbureau Telecompaper is gebleken dat het de telecomaanbieders inderdaad lukt consumenten meer en meer te laten kiezen voor totaalpakketten. In het eerste kwartaal van dit jaar koos vijftien procent voor een dergelijk pakket en dat is drie procent meer dan een jaar eerder. Koninklijke Posterijen Telegrafie en Telefonie Nederland heeft het grootste deel van de totaalpakketmarkt in handen met ruim 86 procent van de aansluitingen en 88 procent van de omzet. Ziggo is op grote afstand de nummer twee met elf procent van de aansluitingen en tien procent van de omzet. Niet elke telecomaanbieder kan de totaalpakketvorm aanbieden omdat niet elke telecomaanbieder direct toegang heeft tot zowel mobiele als vaste netwerken. In dat geval zullen ze eerst toegang tot de benodigde netwerken moeten kopen bij Koninklijke Posterijen Telegrafie en Telefonie Nederland."



Honkvast

Moerland: "Uit het marktonderzoek van de Autoriteit Consument en Markt bleek verder dat consumenten honkvaster worden na het nemen van een totaalpakket. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat het los inkopen van de geboden diensten veel duurder is en soms alsnog minder biedt. Nog een reden zou kunnen zijn dat het vergelijken van totaalpakketten een stuk lastiger is dan het vergelijken van losse diensten. Dit kan leiden tot een verlies aan overzicht voor de consument. Het mogelijke overzichtsverlies blijft wel een aandachtspunt voor de Autoriteit Consument en Markt."