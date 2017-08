 Op sabbatical: wil ik het, mag het, kan het…?

56 procent weet niet hoe de baas tegenover een sabbatical staat - Als u de mogelijkheid zou hebben om uw werk een aantal maanden te onderbreken om uw leven een nieuwe dimensie te geven, zou u dat dan doen? Bijvoorbeeld om te gaan reizen, vrijwilligerswerk te doen, of een cursus te volgen?



Vinking vroeg werkend Nederland of een sabbatical iets voor hen is.

En wat blijkt, De meerderheid van de ondervraagden is geïnteresseerd in het nemen van een sabbatical. Maar 56 procent van de werknemers weet simpelweg niet hoe de baas tegenover een dergelijke vraag voor langdurig verlof staat.



Sparen voor sabbatical

Tot 2012 kon met de levensloopregeling gespaard worden voor verschillende vormen van verlof; zo ook voor een sabbatical. In dat laatste jaar gaven 28.000 mensen aan dat ze via de levensloopregeling aan het sparen waren voor een sabbatical. Sindsdien is verlof (onbetaald of betaald) niet zomaar meer mogelijk. Dit betekent dat een regeling tot verlof geheel tot stand komt uit de goede wil van een werkgever.



Tijd voor uzelf

"Ik had heel lang niet over verlof nagedacht. Ik dacht dat het toch niet zou kunnen. Dat ik het financiële plaatje niet rond zou kunnen krijgen, maar dat viel allemaal erg mee," aldus, Manja Kamman. Kamman werkte tien jaar lang voor World Press Photo. Maar ze had tijd voor haarzelf nodig om over haar carrière na te denken. En tijd daarvoor kon ze niet vinden binnen 40-urige werkweken.

Na wat onderzoek over het opnemen van een sabbatical, stapte ze naar haar werkgever met de vraag of ze een aantal maanden met onbetaald verlof kon. Ze was de eerste in tien jaar die het bedrijf met zo’n dergelijke vraag benaderde, maar ze stonden er welwillend tegenover.

Kamman benadrukt dat de angst voor het nemen van een sabbatical zowel bij de werknemer als bij de werkgever speelt. Maar zegt ze: "Ik denk dat werkgevers er in de eerste plaats betere werknemers voor terug krijgen. Want degene die na hun verlof niet terugkomen zaten niet op de goede plek. En daar hadden ze zo nog tien jaar kunnen zitten!"

Ons onderzoek ondersteunt Kamman’s mening ook. Meer dan 54 procent ging na hun sabbatical weer bij hetzelfde bedrijf werken. En het gros daarvan zegt zich energieker te voelen bij terugkomst. Voor 29procent was het tijd om een andere uitdaging te zoeken.



De duur van een ideale sabbatical

Opvallend is dat werknemers die nog nooit een sabbatical hebben genomen maar er wel interesse in hebben, aangeven het liefst zes tot twaalf maanden ertussenuit te willen gaan. Maar de realiteit laat zien dat zij die eerder eens op sabbatical gingen, dat vaak maar voor een tot drie maanden deden. Dit kan te maken hebben met zelfcensuur; men vraagt een korter verzoek aan bij de werkgever omdat ze denken dat meer niet gegeven wordt. Maar het kan ook zijn dat werkgevers het aantal maanden zo laag mogelijk proberen te houden.



Is een sabbatical voor iedereen?

Op sabbatical gaan is niet voor iedereen. Sommigen hebben de ruimte niet om er zelfstandig voor te sparen. Anderen willen hun loopbaan koste wat het kost niet onderbreken. Weer anderen zijn oprecht blij met hun baan en willen er geen ‘vakantie’ van nemen. Als het wel iets is waar u in geïnteresseerd bent, archiveer die droom dan niet. Doe huiswerk, stel een goed voorstel samen om uw baas te overtuigen en trek de stoute schoenen aan en vraag het gewoon. Nee heeft u, ja kunt u krijgen. Dus u verliest in principe niets!