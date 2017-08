Digital native vindt arbeidsmarkt uitdagend maar ook intimiderend - Generatie Z heeft haar intrede gemaakt op de arbeidsmarkt. De generatie die continu ‘digital connected’ is, hoge ambities heeft, maar ook altijd op zoek is naar meer voldoening, feedback en verbetering.



Voor deze digital natives, geboren tussen 1997 en 2010, is de huidige arbeidsmarkt erg interessant en rijk aan kansen, maar soms ook nog intimiderend. Om te overleven in het werkveld moeten ze vaardigheden hebben die niet geautomatiseerd kunnen worden, oudere collega’s respecteren en hun behoefte aan directe bevrediging onderdrukken. Er zijn ook een aantal verschillen in het recruitmentproces van Generatie Z ten opzicht van andere generaties. De werving vereist dus een totaal andere aanpak. Hays geeft tips om deze jonge mensen te werven.



Hiërarchie

HR-professionals zijn ervan overtuigd dat Generatie Z de hiërarchie op de werkvloer meer door elkaar schudt dan de generaties Y en X ooit hebben gedaan. Langetermijn loyaliteit is onder de Generatie Z schaars, omdat deze jonge professionals verschillende jobs willen hebben gedurende hun lange carrière. De uitdaging zit dus in het vinden van de meest effectieve manieren om talent verder te helpen in hun ontwikkeling en te behouden voor het bedrijf. "Generatie Z is vaak op zoek naar onmiddellijke bevrediging en feedback," vertelt Jill van Casteren, HR manager bij Hays Nederland. "Dit kan een werkplek niet altijd bieden. Ook omdat deze generatie ervan bewust is dat ze pas op late leeftijd met pensioen gaan, willen ze dat hun werk past binnen het leven zoals zij dat voor ogen hebben. Hierbij moeten ze rekening houden met automatisering op de werkvloer, maar ook met lagere salarisverhogingen. Dit is belangrijk bij het huren of kopen van een eigen huis."



Hoe werft u Generatie Z?

Hays deelt de volgende tips om Generatie Z te werven:

Houd het wervingsproces snel, eerlijk en transparant Generatie Z wil snel antwoord hebben en is op zoek naar transparantie van zijn werkgever. Ze willen niet horen wat de organisatie van zichzelf vindt; zij baseren hun mening op die van anderen in hun netwerk. Ook ouders hebben een grote invloed op hun werkkeuze.

Gebruik nieuwe manieren om ze aan te trekken Deze generatie heeft de beste digitale vaardigheden. Organisaties kunnen daarom jonge werknemers vragen social media in te zetten om nieuwe talenten aan te werven. Daarnaast moeten werkgevers er klaar voor zijn om virtual reality en games in te zetten in het wervingsproces.

Balans tussen werk en privé verandert Generatie Z heeft een andere kijk op de balans tussen werk en privé. Ze weten dat ze langer moeten werken en als digital natives is het gebruik van technologie om te werken op afstand of om thuis te werken de norm.

Zorg voor een doel Deze generatie wil begrijpen waarom een organisatie doet wat zij doet en wat zij kunnen bijdragen aan het succes. Ze willen een duidelijk doel hebben.



De generaties op een rij

Hoe zit het ook alweer met de generaties? Hieronder alle generaties op een rij:

Baby Boomers: 1945-1960

Generatie X: 1961-1980

Generatie Y (millennials): 1980-1996

Generatie Z: 1997-2010

Generate Alpha: na 2010