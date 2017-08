 Roosendaal meest startersvriendelijke gemeente

Waar hebben starters de beste kansen? - Het Noord-Brabantse Roosendaal blijkt de meest aantrekkelijke gemeente voor starters op de woningmarkt. Dit concludeert eyeOpen.nl, die de kansen voor starters in alle Nederlandse gemeenten en provincies onderzocht.



Starters kunnen in Roosendaal maximaal 40.000 euro lenen voor een woning met een koopsom van 225.000 euro. Waar andere gemeenten voorwaarden stellen, zoals een sociale of economische relatie met de betreffende gemeente, doet Roosendaal dit niet. Er zijn in Nederland zeven gemeenten die een even zo royale regeling aanbieden, maar Roosendaal heeft het ruimste aanbod aan starterswoningen (256 woningen).

De top drie aantrekkelijkste gemeenten voor starters in Nederland bestaat verder uit Assen (provincie Drenthe) en Eemsmond (provincie Groningen).



Net iets meer dan de helft gemeenten biedt starterslening

Van de 388 gemeenten in Nederland bieden 218 gemeenten (56 procent) een starterslening aan. Olivier Tardieu van eyeOpen.nl hoopt dat alle gemeenten zich aansluiten: "Het is enorm zonde dat nog niet alle gemeenten een startersregeling hebben. De komende jaren wordt van starters steeds meer verwacht, zoals eigen inbreng van financiële middelen. Zonder hulp van gemeenten wordt het voor starters steeds lastiger om een woning te kopen."

Gemiddeld bieden gemeenten ‘starters’ een lening aan van 34.329, waarbij de gemiddelde maximale koopsom 208.122 is.

Opvallend is dat de voorwaarden per gemeente sterk verschillen en zijn toegespitst op het eigen (woonvestigings)beleid. Zo zijn sommige startersleningen enkel bruikbaar voor de aanschaf van een nieuwbouwwoning. Er zijn echter ook gemeenten die via de regeling enkel de koop van bestaande bouw willen stimuleren.



Starterswoningen

In Nederland staan op dit moment 16148 starterswoningen te koop. Hierbij is gekeken naar het aanbod van woningen in gemeenten die een starterslening aanbieden. Tevens dienen de woningen te voldoen aan een oppervlakte van minimaal 75m2 en een maximale koopsom van 200.000 euro. Roosendaal zit met 256 starterswoningen, flink boven het gemiddelde (87,6 starterswoningen per gemeente). Zeer opvallend is dat in de provincie Utrecht weinig woningen voor starters beschikbaar zijn; gemiddeld slechts dertien per gemeente. Flevoland kent per gemeente gemiddeld 178 starterswoningen en heeft op provinciaal niveau het grootste aanbod voor starters.