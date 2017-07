 Huiseigenaren vinden veel adviseurs niet te vertrouwen

Huizenbezitter heeft weinig vertrouwen in zakelijk en financieel adviseur - Huizenbezitters- en kopers hebben weinig vertrouwen in bankiers, makelaars, hypotheekadviseurs en verzekeraars. Dat blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar het imago van beroepsgroepen rondom wonen.



Vooral huizenkopers zijn afhankelijk van adviezen met verstrekkende financiële gevolgen. Maar juist de adviseurs die over die beslissingen gaan, blijken het minste vertrouwen te genieten: minder dan tien procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in deze beroepsgroepen.

Bij makelaars daalde het consumentenvertrouwen sinds 2013 zelfs met vijf punten naar een schamele zes procent. De notaris daarentegen, maakt met een stijging van negen punten een sterke comeback en geniet nu het vertrouwen van 46 procent van de Nederlanders.



Vaklui doen het beter

Dienstverleners die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de eigen woning scoren beter: ruim de helft van de Nederlanders heeft veel vertrouwen in elektriciens, timmermannen, cv-monteurs, loodgieters en schilders.



Vertrouwen in beroepsgroepen loopt sterk uiteen

Als referentie is in het onderzoek ook gevraagd naar het publieksvertrouwen in een aantal beroepsgroepen die buiten het domein ‘wonen’ vallen. Verplegers en verpleegsters staan hierbij bovenaan en genieten een groot vertrouwen bij maar liefst 85 procent van de Nederlanders. Daarna volgen huisartsen en basisschoolleraren met ruim 70 procent, gevolgd door politieagenten waar iets meer dan 50 procent van de Nederlanders vertrouwen in heeft. Autoverkopers en politici worden met een magere tien procent door maar weinig Nederlanders vertrouwd. Wel is het vertrouwen in politici sinds 2013 met vier punten toegenomen.



Minste vertrouwen

Helemaal onderaan de lijst van het publieksvertrouwen in beroepsgroepen bungelen verkopers van energiecontracten (vijf procent) en projectontwikkelaars (vier procent). Directeuren van woningcorporaties hebben de laatste plaats in 2013 verlaten; het publieksvertrouwen in deze beroepsgroep steeg met vijf punten tot acht procent.