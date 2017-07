 Zeven essentiële kwesties voor wie circulair wil leveren

Hoe biedt u circulaire diensten aan? - Van bezit naar gebruik. Het is de essentie in een circulaire economie. Maar hoe gaat u als organisatie te werk als u circulaire diensten wilt aanbieden?



Philips, dat met circular lighting een toonaangevende stap heeft gezet, levert zeven tips.

Philips circular lighting is een turn key-oplossing. Klanten hebben er geen omkijken naar en profiteren dus zowel van forse duurzaamheidsvoordelen als van een ongecompliceerde aanpak. Ondernemers kunnen licht nu gemakkelijk circulair inkopen. Maar voor het zover kwam, stelde Philips een checklist samen met zeven vragen waarmee elk regulier bedrijf zich geconfronteerd ziet zodra het zich wil omvormen tot een circulair bedrijf.



1. Is er vraag naar?

Een simpele vraag, maar een o zo belangrijke. Want waarom zou u een circulair bedrijf beginnen? Is er werkelijk vraag naar onder klanten en leveranciers? Of is het een oplossing voor een niet-bestaand probleem? Het is soms een lastig te beantwoorden vraag, zeker als u in de situatie verkeert waarin u zélf de duurzaamheidsvoordelen al herkent, maar klanten moet motiveren om ze ook te zien. Tegelijkertijd vormen diezelfde klanten altijd de beste bron. De meest vooruitstrevende klanten zijn immers de pioniers met wie u anderen kunt inspireren en motiveren. Gebruik deze klanten dus en innoveer samen met de klant!



2. Begin aan de top

Een circulair model heeft veel gevolgen voor leidinggevenden en het management team. Structuren veranderen, beslissingen moeten worden genomen. Circulair ondernemen kan een sterk onderscheidend vermogen creëren, maar vergt ook doorzettingsvermogen en een sterk geloof in de voordelen vanuit de top van de organisatie. Probeer beslissers in het bedrijf te voeden met relevante informatie. Inspireer hen met succesvolle voorbeelden van startups die met nieuwe circulaire modellen op de markt komen. En maak ook collega’s enthousiast. Want zoals zo vaak zijn het de grootste ondernemingen die de eerste stappen zetten.



3. Maak een alomvattend plan

Een circulair model heeft óók veel impact op alle bedrijfsonderdelen: commercieel, juridisch, financieel, logistiek, service. Betrek collega’s bij het ontwikkelen van het model en creëer overzicht. Philips organiseerde het ontwikkelen en uitrollen van circular lighting rond vier thema’s: nieuwe businessmodellen, design, reverse logistics en samenwerking. Deze vier thema’s zijn tevens de vier tips die hierna volgen.



4. Ontwikkel nieuwe businessmodellen

Ontwikkel nieuwe businessmodellen bij uw doelen, bijvoorbeeld een model dat past bij volledig herbruikbare grondstoffen, een model dat de voordelen van cradle-to-cradle gebruikt of een businessmodel dat drijft op het verlengen van de levensduur van producten. Twee bekende voorbeelden zijn overigens sharing-platforms als BlaBlaCar en AirBnB en product-as-a-service, het model waarop Philips Circular Lighting is gebaseerd.



5. Klopt uw design nog?

Als u weet dat producten ooit retour komen, is het slimmer ze nu alvast te optimaliseren voor hergebruik of recycling. Zorg er dus voor dat het productontwerp waar mogelijk modulair en toekomstbestendig is. Een modulaire aanpak versnelt het onderhoud, omdat u gemakkelijk een

module kunt vervangen, en maakt hergebruik of recycling eveneens eenvoudiger. Denk ook aan verbindingen die weer losgemaakt kunnen worden en aan onderdelen (zoals printplaten) die uit één stuk bestaan en grotendeels dezelfde grootte hebben. Dunnere coatings en een kleinere veelvoud aan gebruikte materialen helpen ook.



6. Zo lukt het met de reverse logistics

De omgekeerde logistiek is in een circulaire aanpak essentieel. U moet immers uw product terughalen en verwerken. Er zijn diverse manieren om dit snel en efficiënt te regelen. Kijk eens of bestaande logistieke processen ook omgekeerd werken. Sommige pakketdiensten halen bijvoorbeeld ook spullen op. En u kunt denken aan samenwerking met andere partijen, zelfs met concurrenten, om schaalgrootte te creëren. Bij reverse logistics zijn de gevoeligheden en conflicten meestal niet zo groot. Daarnaast kunt u klanten bij het proces betrekken, bijvoorbeeld door korting te verlenen als ze producten terugsturen. Huurcontracten (pay-per-use) zorgen ervoor dat de gebruiker niet langer de eigenaar is en het product wel terug moet brengen. En met technologie als track and trace kunt u producten volgen en hun conditie bewaken, zodat u tijdig het juiste proces kunt kiezen.



7. Werk samen!

Zoek vooruitstrevende samenwerkingspartners, bijvoorbeeld financiële partners voor het businessmodel, een transportbedrijf voor de reverse logistics en een afvalverwerker om onbruikbare producten op een goede manier te verwerken. De voordelen van een circulaire economie gaan ons allen aan, dus ligt het in het verlengde van deze filosofie om ook een gezamenlijke aanpak ervan te kiezen.