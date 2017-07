 Belastingdienst controleert ook op de camping

Belastingdienst gaat ook op vakantie - Tijdens de vakantieperiode controleert de Belastingdienst extra bij grensovergangen, pretparken en festivals op onterecht privégebruik van auto's van de zaak. Dat is inmiddels bekend.



Maar de zakelijke rijder moet ook oppassen op de camping in het buitenland. Want vergeet niet, óók de Belastingdienst gaat op vakantie.

Daarvoor waarschuwt belastingspecialist Rik Dekkers van belastingadvieskantoor Kroese Wevers in gesprek met crocolease.nl In de praktijk komt hij vaak zulke cases tegen. "Ook de Belastingdienst gaat met het gezin naar Frankrijk en zodra zij vermoeden dat hun Nederlandse buren met hun zakelijke auto rijden, door bijvoorbeeld belettering, komt het notitieboekje tevoorschijn. Dan wordt het kenteken opgeschreven. Voor thuis."



Aanleiding

De doelgroep van zo'n dergelijke actie zijn werknemers die bij de Belastingdienst hebben aangegeven dat ze minder dan 500 kilometer per jaar privé rijden, maar deze grens toch overschrijden. "Nog te vaak blijkt dat een auto van de zaak privé wordt gereden, zonder belasting af te dragen. Vooral vakantieperiodes blijken fraudegevoelig," zegt belastingspecialist Dekkers. "Er is al gebleken dat jaarlijks 30 procent van de zakelijke bestuurders de 500 kilometergrens overschrijdt. Dan is het ook niet heel gek dat de Belastingdienst ook op de camping even extra om zich heen kijkt."

Een werknemer die aan de Belastingdienst verklaart om zijn auto alleen zakelijk te rijden, hoeft de waarde van de auto niet bij het loon op te tellen en hier dus geen belasting over af te dragen. Toch zijn er jaarlijks duizenden werknemers die, en dan vooral tijdens de vakantieperiode, de zakenauto voor privédoeleinden gebruiken. En juist daarom controleert de Belastingdienst in de zomermaanden extra bij drukke recreatieplekken zoals festivals, pretparken en grensovergangen.



De belastinginspecteur

Werknemers met een zakelijke auto overhandigen de Belastingdienst elk jaar een rittenregistratie waaruit blijkt dat het privégebruik van hun auto jaarlijks onder de 500 kilometer blijft. In dat geval hoeft er geen belasting te worden betaald over de auto want dan geldt er geen fiscale bijtelling. Wanneer een belastinginspecteur de rittenadministratie niet vertrouwt, worden de auto's nagetrokken. Dat doen ze op allerlei manieren die de Belastingdienst niet wil vertellen. 'We willen immers niet dat belastingplichtigen hierop inspelen,' aldus de Belastingdienst.

"De belastinginspecteur ziet soms dat er auto's zijn gesignaleerd op locaties die niet overeenkomen met de opgegeven ritten," gaat Dekkers verder. "Ook over de grens. Dan concludeert de Belastingdienst dat de werknemer onjuiste informatie heeft verstrekt en meer dan 500 kilometer per jaar heeft gereden. Wat volgt is een fiscale naheffing. En een boete."



Een naheffing en een boete

Dekkers begrijpt niet dat mensen verklaren een auto niet privé te gebruiken en er dan tóch mee op pad gaan. "De pakkans is groot en een boete is absoluut niet mis. Een werknemer die 3200 euro per maand verdient en met een auto met een nieuwaarde van 30.000 euro naar Frankrijk rijdt, kan een rekening van meer dan 4000 euro verwachten," aldus Dekkers. "Wanneer bij controle namelijk blijkt dat de verklaring 'geen privégebuik auto van de zaak' niet is ingetrokken terwijl er meer dan 500 privékilometers per jaar wordt gereden, kan de bestuurder een naheffingsaanslag verwachten.Rekent u even mee. De bijtelling is 22 procent over de nieuwwaarde van 30.000 euro, is 6.600 euro. Met zijn salaris zit hij in de belastingschijf van 42 procent. 42 procent over 6.600 euro is 2.772 euro. Dan krijgt de werknemer krijgt ook nog een boete van 50 procent over 2.772 euro, dat is dan 1.386 euro. De totale aanslag zal dus 4.158 euro zijn. En daarvan kunt u heel vaak op vakantie."