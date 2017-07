 Finalisten Topvrouw van het jaar 2017 bekend

Combinatie van persoonlijke kwaliteiten bepaalt de winnaar - De finalisten voor de titel Topvrouw van het jaar 2017 zijn bekend. Ingrid de Graaf, Directievoorzitter particulier/ Lid Directie Aegon Nederland, Petra van Hoeken, CRO / Lid Raad van bestuur Rabobank en Marjan Rintel, Directeur Operatie / Lid Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen zijn de kanshebbers.





De verkiezing, die dit jaar voor de dertiende keer wordt gehouden, komt voort uit de gedachte dat het belangrijk is een platform te creëren waarop vrouwelijke directieleden in Nederlandse bedrijven cq organisaties aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee een functie als rolmodel kunnen vervullen.

De vijfkoppige jury van de verkiezing, onder leiding van Pamela Boumeester (commissaris bij o.a. Ordina en Heijmans), heeft de drie finalisten bekend gemaakt. Zij werden geselecteerd uit in totaal tien genomineerde topvrouwen. In een persoonlijke presentatie zullen de finalisten de juryleden ervan proberen te overtuigen dat zij de titel Topvrouw van het jaar 2017 het meest verdienen.



Criteria

Een combinatie van verschillende persoonlijke kwaliteiten bepaalt wie er aanspraak maakt op de titel Topvrouw van het jaar 2017. Het belang van diversiteit en vrouwelijk talent aan de top van Nederlandse organisaties is dit jaar tevens verbonden aan het thema duurzaamheid. Bij de jurering wordt niet alleen gelet op de behaalde resultaten, maar beoordeelt de jury ook de mate van durf, ambitie en leiderschapsstijl. De wijze waarop de topvrouwen deze kwaliteiten inzetten om als rolmodel te fungeren zijn bij de keuze voor de winnares doorslaggevend.



Feestelijke verkiezingsavond

De winnares van de prestigieuze titel Topvrouw van het jaar wordt op 28 september a.s. bekend gemaakt in het bijzijn van 250 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en overheid. Deze feestelijke bijeenkomst vindt dit jaar plaats in De Hallen Studio’s in Amsterdam. Het thema duurzaamheid loopt als een rode draad door het programma heen en Jesse Klaver (Fractieleider Groen Links) is bereid gevonden als keynote speaker zijn licht over dit thema te laten schijnen.



Jury

Naast Pamela Boumeester bestaat de jury dit jaar uit Annemieke Nijhof (Topvrouw van het jaar 2015), Ingrid Thijssen (Topvrouw van het jaar 2016), Jacques van den Broek (CEO Randstad Holding) en Gerrit Zalm (voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO).