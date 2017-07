 Verzekeraar beloont inbraakpreventie

Goede beveiliging scheelt verzekeringskosten - Ruim de helft van verzekeraars die een inboedelverzekering aanbiedt, beloont consumenten die hun woning goed beveiligd hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Inboedelverzekering Informatie Centrum (I.I.C.).



Het informatieplatform voor de inboedelverzekering onderzocht de polisvoorwaarden van 34 verzekeraars. De gemiddelde korting die wordt gegeven is 13,3 procent.

Woningeigenaren zijn verplicht een woonverzekering (voor de opstal) af te sluiten bij aankoop van een woning. Hier gaat doorgaans ook een inboedelverzekering mee gepaard.



Lagere premie bij betere beveiliging

Woonconsumenten die hun woning goed hebben beveiligd, krijgen van 58,8 procent van de inboedelverzekeraars; korting op de inboedelverzekering. De gemiddelde korting van deze verzekeraars is 13,3 procent. Volgens analyses van het NIBUD, kost een uitgebreide inboedelverzekering voor een tussenwoning gemiddeld tussen 10,00 en 16,50 euro per maand. Kortingen kunnen oplopen tot twintig procent, waardoor consumenten zomaar 40 euro per jaar kunnen besparen, en tegelijkertijd beter beveiligd zijn.



Inbraakwerende maatregelen

Om in aanmerking te komen voor financiële verzekeringsvoordelen, moet men de woning zodanig aanpassen dat het voldoet aan de voorwaarden van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) of de voorwaarden die bij BORG-certificering horen. De voorwaarden van deze certificeringen lopen uiteen bij verschillende verzekeraars, waarbij het mogelijk is dat verzekeraars afzonderlijke, danwel aanvullende voorwaarden stellen aan korting.



Best belonenden verzekeraars

Kortingen op de inboedelverzekering lopen uiteen van vijf tot twintig procent. De meeste onderzochte verzekeraars bieden tien procent korting. Daarnaast bieden zeven verzekeraars een korting van vijftien procent aan. ABN AMRO, Bruns ten Brink en Delta Lloyd bieden het hoogste kortingspercentage (twintig procent) aan consumenten die inbraakwerende maatregelen hebben genomen. Bekijk meer resultaten, inclusief grafische weergave op de informatiepagina van het I.I.C..