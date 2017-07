 Bedrijven kiezen vaker voor flexibele schil

Uurtarief flexibele krachten stijgt twee procent - Het aantal flexwerkers dat opdrachtgevers inzetten is het afgelopen kwartaal met acht procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Hun omzet is met gemiddeld twee procent gestegen.



Dat blijkt uit eigen onderzoek van Tentoo onder 10.000 flexwerkers en freelancers. De verdere flexibilisering duidt op het aanhoudende effect van de Wet DBA.

"We zien sinds de invoering van de Wet DBA een stijging in het aantal freelancers, maar ook in het aantal freelancers per opdrachtgever. Dit betekent dat niet alleen meer bedrijven heil zoeken in een flexibele schil, maar dat deze flexibele schillen ook aan het groeien zijn," vertelt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. "We verwachten dat deze trend voorlopig aanhoudt."



Jongeren drijvende kracht

Het zijn voornamelijk jonge flexwerkers, van 34 jaar en jonger, die de stuwende kracht zijn achter de groei. Niet alleen is het aantal freelancers van 25 jaar en jonger het afgelopen kwartaal met 42 procent gestegen vergeleken met hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor, ook is hun omzet met elf procent gestegen. In de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar is de omzet zelfs met 21 procent gestegen. Den Ronden: "Dit is natuurlijk erg positief voor de flexwerkers. De groeiende vraag naar een flexibele schil vertaalt zich ook naar het uurloon."



Economische groei goed nieuws voor flexwerkers

Opvallend is dat provincies die een economische groei zien, ook een verbetering in de positie van flexwerkers zien. Zo rapporteerde SER Brabant, onderdeel van het belangrijkste adviesorgaan van de provincie, vorige week dat nergens in Nederland de economie zo hard groeit als in Brabant. Den Ronden: "Het is niet toevallig dat we juist in deze provincie een stijging van 32 procent zien onder flexwerkers van 25 jaar en jonger." De omzet bij deze groep steeg het afgelopen kwartaal met tien procent.



Geen vakantie door groeiende vraag

Volgens eigen onderzoek van Tentoo gaat maar liefst 34 procent van de flexwerkers deze zomer niet op vakantie, bijvoorbeeld omdat zij daar geen tijd voor hebben. Nog eens 22 procent gaat wel op vakantie, maar blijft bereikbaar of neemt zelfs werk mee. "Hoewel de groei in de vraag naar flexwerkers positief uitpakt voor flexwerkers, kan het ook zorgen voor toenemende stress. Men wil gebruik maken van dit gunstige klimaat", aldus Den Ronden.



Wet DBA oorzaak

Hoewel de Wet DBA voorlopig niet actief wordt geïmplementeerd door de Belastingdienst, zorgt de onduidelijkheid nog steeds voor onzekerheid. Den Ronden: "Bedrijven die zzp’ers inhuren, lopen het risico op naheffingen en boetes als ze niet conform de regels handelen. De regels zijn echter niet helder. Door freelancers en flexwerkers via payrolling in te huren, sluiten zij de financiële risico’s uit. Onze verwachting is dat de vraag naar freelancers en flexwerkers de komende tijd blijft stijgen."