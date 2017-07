 Automatiseringsgraad blijkt goede indicator omzetgroei

Sterk geautomatiseerde bedrijven hebben zeven keer meer kans op een omzetgroei - ServiceNow presenteert de resultaten van het onderzoek Today's State of Work: At the Breaking Point'. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de Europese bedrijven hun werkplek verregaand geautomatiseerd heeft.



Ook geeft bijna de helft van de ondervraagde leidinggevenden aan dat ze automatisering in 2018 nog harder nodig zullen hebben om de toenemende hoeveelheid werk af te kunnen handelen. Ook laat het onderzoek zien dat meer automatisering zowel financiële groei als een hogere productiviteit belooft. Het inzetten van machines, robots of geautomatiseerde processen voor dagelijks werk stimuleert de omzetgroei en creëert nieuwe werkgelegenheid.

ServiceNow ondervroeg meer dan 1.850 zakelijk leiders in zeven landen, waarvan ruim 700 in Europa, om de werkdruk van leidinggevenden, de impact en het gebruik van automatisering in de zakelijke dienstverlening en de mening van leidinggevenden over de toekomst van werk in kaart te brengen. In het onderzoek is ook gekeken naar de relatie tussen de mate van automatisering binnen bedrijven en de financiële prestaties. Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten:



Europese bedrijven naderen breekpunt en hebben dringend intelligente automatisering nodig

40 procent van de bedrijven zegt in 2018 meer automatisering nodig te hebben om de grote hoeveelheid taken te kunnen verwerken. In 2020 zal 83 procent dat breekpunt bereiken.

Driekwart (75 procent) geeft aan dat data van mobiele apparaten en het Internet of Things (IoT) bijdraagt aan de enorme toename van de workload.

91 procent van de bedrijven denkt dat intelligente automatisering de productiviteit kan verhogen. Hierbij gaat het om kunstmatige intelligentie of machine learning om besluitvorming te stroomlijnen met als doel de snelheid en nauwkeurigheid van bedrijfsprocessen te verbeteren.

De helft van de ondervraagden (50 procent) maakt gebruik van intelligente automatisering voor één of meerdere bedrijfsprocessen. 84 procent is voornemens het toe te passen of de mogelijkheden ervan te onderzoeken.

"In een wereld vol slimme huizen, auto's en commercie blijft de werkplek achter, maar niet lang meer," aldus Michael Maas, Area VP Noord-Europa, ServiceNow. "Er komt een verschuiving aan, die leidt tot verdere automatisering, waarmee we ons dagelijkse werk anders gaan uitvoeren."



Meer automatisering betekent financiële groei en belooft een hogere productiviteit

Sterk geautomatiseerde bedrijven in Europa hebben zeven keer meer kans op een omzetgroei van meer dan vijftien procent vergeleken bedrijven die in beperkte mate geautomatiseerd zijn.

Europese bedrijven met een omzetgroei van meer dan twintig procent zijn gemiddeld voor 59 procent geautomatiseerd, terwijl bedrijven met matige of negatieve groei slechts voor 36 procent geautomatiseerd zijn.

"Bedrijven kunnen het financiële effect van automatisering niet meer negeren," vervolgt Maas.



Slechts vier op de tien processen binnen Europese bedrijven is geautomatiseerd; HR en customer service blijven achter.

In totaal zijn slechts 38 procent van de bedrijfsprocessen geautomatiseerd. Dit betekent dat 15 uur per week – dus bijna twee werkdagen – wordt besteed aan handmatige, administratieve taken.

IT-ondersteuning draagt het meeste bij aan een efficiënt bedrijfsproces, waar HR dat het minste doet. HR wordt dan ook geschetst als de afdeling ‘die het meeste toe is aan een herstart'.

Slechts 33 procent van de HR-dienstverlening is geautomatiseerd en 29 procent van de customer service processen. Vergeleken met IT-diensten, waarvan 48 procent geautomatiseerd is, betekent dit dat er ruimte voor verbetering is.

Europese leidinggevenden zijn van mening dat automatisering banen kan creëren ondanks de angst voor verlies van banen

72 procent van de leidinggevenden gelooft dat automatisering kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid.

88 procent van de leidinggevenden zegt dat werknemers vrezen dat automatisering banen zal kosten.

De drie grootste obstakels voor de adoptie van automatisering zijn: het toezeggen van de vereiste middelen (budget en personeel), de weerstand van werknemers tegen verandering en de hoeveelheid tijd die het kost om automatisering door te voeren.

"Automatisering creëert nieuwe mogelijkheden voor groei," zegt Maas. "Bedrijven moeten de vaardigheden van hun teams blijven ontwikkelen om hen te helpen goed te functioneren in een geautomatiseerde wereld."



Meer machines dan mensen

Tom Cheesewright, Applied Futurist, reageert op het onderzoek: "Er bestaat geen twijfel dat de werkplek van morgen meer door machines dan door mensen wordt bezet. Hoewel sommige machines een directe vervanger zijn van mensen, zullen de meeste een aanvulling zijn. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat de mens over drie vaardigheden beschikt die machines nog niet kunnen evenaren: de mogelijkheid om te cureren, te creëren en te communiceren. Hoewel machines ons helpen om elke dag miljarden digitale transacties te analyseren, weten ze niet hoe ze een boeiend verhaal moeten vertellen. Communiceren op basis van emotie en passie is iets dat ze simpelweg niet kunnen nabootsen."



Het toevoegen van machines biedt medewerkers de mogelijkheid om het werk te doen dat ze willen doen en stimuleert creativiteit

Meer dan een derde (38 procent) zegt dat de werkdruk in het laatste jaar met 20 procent of meer is toegenomen.

91 procent van de leidinggevenden zegt dat hun geschoolde medewerkers te veel tijd besteden aan administratieve taken.

93 procent gelooft dat het verminderen van overbodige taken de creativiteit van de werknemers stimuleert.

82 procent ervaart moeilijkheden bij het aannemen van mensen die beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om hun bedrijf te laten groeien.

92 procent zegt dat automatisering de vraag naar ‘zachte vaardigheden' zal verhogen, waaronder samenwerking, creatieve probleemoplossing en communicatie.

"Werknemers hebben het gevoel dat ze elke week een zesde dag werken," zegt Maas. "Machines kunnen de druk van een te hoge werkbelasting door te veel administratieve en eenvoudige werkzaamheden wegnemen, zodat werknemers zich kunnen richten op het creatieve, innovatieve werk dat ze graag doen."