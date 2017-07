 Te weinig arbeidsbeperkten om banenafspraak te halen

Aanpassing wetgeving noodzakelijk - Door een weeffout in de wet kunnen werkgevers en overheid onmogelijk voldoen aan de zogenoemde banenafspraak. Het aanbod van mensen met een arbeidsbeperking is daarvoor te laag.



Als de wet niet wordt aangepast hangt werkgevers een boete boven het hoofd die kan oplopen tot ruim 270 miljoen euro per jaar. De Wet Banenafspraak en de Quotumwet moeten daarom snel worden aangepast.

Daarop dringt Aon aan in een brief aan demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.



Wet Banenafspraak

De overheid en werkgevers hebben in de Wet Banenafspraak samen afgesproken dat er 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Als werkgevers de extra banen niet creëren, wordt de Quotumwet van kracht die boetes voorschrijft voor iedere baan die te weinig is gecreëerd.



Doelgroepregister slinkt te snel

In het zogenoemde doelgroepregister wordt bijgehouden hoeveel personen onder de banenafspraak vallen en welke meetellen voor de Quotumwet. Uit een analyse van Aon blijkt dat het register sinds eind 2015 snel slinkt. Als die trend doorzet, moeten eind 2018 alle mensen uit het doelgroepregister een baan hebben om de Wet Banenafspraak te realiseren. In de praktijk betekent dit dat werkgevers onmogelijk aan de afspraken kunnen voldoen, omdat er paradoxaal genoeg te weinig arbeidsbeperkten zijn.



Herkeuring Wajongers

De daling van het aantal arbeidsbeperkten komt met name door het snel slinkende aantal Wajongeren. Daarvan zijn er steeds minder als gevolg van een grootschalige herkeuring tussen 2015 en 2017. Sinds het begin van die herkeuring krimpt het doelgroepregister met gemiddeld vijf procent per kwartaal. Aon voorziet dat de daling van het aantal arbeidsbeperkten door natuurlijk verloop ook na de herkeuring doorzet. Daarmee komt de Wet Banenafspraak verder in het gedrang.

Veranderen de afspraken niet, dan treedt de Quotumwet naar verwachting in 2019 in werking en worden er boetes uitgedeeld. De maatregel kost werkgevers in Nederland volgens berekeningen van Aon bij elkaar 40 miljoen euro, wat bij gelijkblijvende omstandigheden oploopt tot 270 miljoen per jaar vanaf 2025.



Gehoopt maar onverwacht

"De krimp van het doelgroepregister is op zichzelf goed nieuws," stelt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland. "Het probleem is dat de snelheid waarmee dit gebeurt niet was voorzien. Daardoor is de Wet Banenafspraak inmiddels ingehaald door de realiteit. Het is de hoogste tijd dat staatssecretaris Klijnsma de Wet Banenafspraak en Quotumwet terug naar de tekentafel neemt. Werkgevers verdienen reële afspraken."