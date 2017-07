 Tips om ransomware te voorkomen

Digitale wereld is speeltuin voor hackers - Het aantal ransomware aanvallen, waarbij computers door cybercriminelen gegijzeld worden en weer beschikbaar komen na een financiële afdracht, neemt drastisch toe.



Zyxel, Your Networking Ally, toont in een infographic aan welke tactieken hackers gebruiken om devices te infecteren met ransomware. Zyxel toont ook hoe ransomware is te voorkomen met krachtige security toepassingen.



Digitale wereld

Door de beschikbaarheid van internet en technologie leven we vandaag de dag in een digitale wereld. Hierbij zijn we afhankelijk van onze devices zoals smartphones, tablets, notebooks en desktop pc’s. Hackers zien hierdoor kansen om geld te verdienen door devices te infecteren met ransomware dat pas verdwijnt als slachtoffers geld betalen.



Aanvallen

In 2015 kwamen er dagelijks 1.000 verschillende soorten aanvallen wereldwijd. In 2016 was dat al gestegen naar 4.000. Zo werd in het eerste kwartaal van 2016 aan hackers 209 miljoen dollar betaald door bedrijven die slachtoffer waren geworden van ransomware. Hackers zien dat het versturen van ransomware loont en voeren daarom hun online-aanvallen op. Er zijn al meer dan 60 verschillende ransomware families.

De meeste aanvallen komen van de Congur-familie. Die ransomware stelt een pincode in voor het apparaat waardoor de aanvallers beheerrechten krijgen. Er werden 54.0000 verschillende ransomware modificaties in derde kwartaal van 2016 geanalyseerd. In het eerste kwartaal waren dat er al 218.625 zo meldt een recent onderzoek van Kaspersky Lab.



Ransomware wordt veroorzaakt door vier verschillende acties van gebruikers:



· Door het openen van verdachte e-mails

· Door het openen van verdachte weblinks

· Door het klikken op verdachte banners

· Door het installeren van verdachte software



De beste manier om ransomware te voorkomen is door het installeren van krachtige anti-malware software die bestaat uit: anti-spam, anti-virus, content filter en Intrusion Detection and Prevention System (IDP).