 Ontwikkelingsmogelijkheden belangrijkst bij zoektocht nieuwe baan

Perspectief belangrijker dan salaris - Nederlanders die op zoek zijn naar een nieuwe baan, vinden de ontwikkelingsmogelijkheden die een bedrijf of organisatie biedt veel belangrijker dan het salaris.



Dit blijkt uit de Job Applicants Confidence Index, waarmee PageGroup ieder kwartaal de stemming onder de Europese beroepsbevolking meet.



Nieuwe vaardigheden

Maar liefst 141 van de 617 ondervraagde Nederlanders (23,7 procent) noemen het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden als een belangrijke reden om naar een andere baan of functie over te stappen. Nog eens achttien procent geeft aan de mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei belangrijk te vinden. Salaris scoort met 8,7 procent vele malen lager als motivatie om naar een nieuwe werkgever op zoek te gaan.



Nieuwe uitdaging

"Ik realiseer me dat werk en salaris onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maar tegelijkertijd kunnen we er op basis van de onderzoeksresultaten ook niet omheen dat mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan voor alles op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging," stelt Joost Fortuin, Managing Director van PageGroup Nederland. "We hebben de economische crisis achter ons gelaten, de salarissen zitten in vrijwel alle sectoren weer in de lift. Nu mensen die zekerheid voelen en zich bewust zijn van hun positie op de arbeidsmarkt, willen ze zich vooral weer ontwikkelen op persoonlijk én professioneel vlak. Bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar nieuw talent zullen iets met dit gegeven moeten doen door vanaf het eerste moment hele concrete opleidingsmogelijkheden te bieden en een helder ontwikkelingstrauct op te stellen." Waar ligt uw aantrekkingskracht?

Zeker voor mensen die vanuit een baan op zoek gaan naar een uitdaging, spelen andere factoren dan salaris een rol. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat naast ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groei, de balans tussen werk en vrije tijd en de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen aspecten zijn die door veel mensen als belangrijk aspect worden aangemerkt (respectievelijk 11,1 procent en 13,8 procent).



Zeggenschap en vrijheid

"Dit betekent dat kleinere organisaties de slag om toptalent niet bij voorbaat verliezen, omdat ze niet kunnen concurreren als het gaat om de hoogte van het salaris. Waar grote bedrijven wellicht meer salaris kunnen bieden en een beter opleidingspakket hebben, kunnen kleinere organisaties doorgaans meer zeggenschap en vrijheid bieden aan medewerkers om de eigen functie in te vullen en zich op die manier te ontwikkelen. Ook zijn kleinere bedrijven in het voordeel als het aankomt op MVO. Simpelweg, omdat ze hun medewerkers er gemakkelijker bij kunnen betrekken en het op die manier sneller onderdeel kunnen maken van de algehele bedrijfscultuur. Bedrijven zullen waar hun kracht ook ligt, goed moeten kijken waar hun aantrekkingskracht ligt voor kandidaten en hoe ze die kracht optimaal kunnen benutten."



Wereld verbeteren

Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel de ethische stellingname van bedrijven, zo’n grote rol speelt, verrast Fortuin niet echt: "Organisaties worden steeds zichtbaarder en transparanter en met de digitalisering van de samenleving is de zeggenschap van consumenten vele malen groter geworden. Begaat een bedrijf een misstap, dan zal het daar direct op worden afgerekend. Als werknemer wil u natuurlijk liever bij een organisatie werken die helpt de wereld te verbeteren en waar u trots op kunt zijn, dan bij een organisatie die alleen maar op winst is gericht."



Werkdruk speelt geen rol

Stress en werkdruk (1,5 procent) en een slechte relatie met leidinggevenden of collega’s (1,7 procent), vormen maar voor een zeer kleine groep Nederlanders de reden om ander werk te zoeken. "Of Nederlanders ervaren weinig stress en hebben over het algemeen goede relaties met de mensen op hun werk, of ze zien deze factoren niet als reden om van baan te veranderen," zegt Fortuin. "Ik vermoed dat de meesten van ons weleens stress en een hoge werkdruk ervaren, maar dat we dat zien als iets wat erbij hoort."



De samenleving in beweging

Meer dan de helft van de respondenten (51,4 procent) verwacht binnen drie maanden nieuw werk te kunnen vinden en nog eens 25,6 procent binnen vier tot zes maanden. "Eens te meer een signaal dat de arbeidsmarkt volop in beweging is en het vertrouwen groot," aldus Fortuin. "Dat salaris daarbij van ondergeschikt belang is, zie ik alleen maar als een positief iets. Het draait bij mensen veel meer om de intrinsieke motivatie om zichzelf te verbeteren en toegevoegde waarde te leveren. En daar profiteert de samenleving als geheel natuurlijk ook weer van."