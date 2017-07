 MSP’s riskeren dood spoor in cyberbeveiliging

Cybersecurity-as-a-service belangrijkste technologietrend van de nabije toekomst - Met een toename van cyberdreigingen die bedrijven wereldwijd raken, zien managed services providers (MSP’s) cybersecurity-as-a-service als de belangrijkste technologietrend die de komende drie tot vijf jaar van invloed zal zijn op hun markt.



Twee op de drie MSP’s kampt echter met een aantal uitdagingen, waaronder een tekort aan gekwalificeerd cyberbeveiligingspersoneel. De sector heeft binnenkort dus wellicht een probleem om te kunnen voldoen aan de vraag van klanten. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit een nieuw rapport van Kaspersky Lab over de huidige realiteit en trends in de wereldwijde MSP-markt.



Integrale beveiliging

De wereldwijde markt voor managed services zal per eind 2022 naar verwachting zijn gegroeid naar 245 miljard dollar. Cyberbeveiliging zal onder MSP’s dan niet langer worden gezien als een afzonderlijke of optionele functie. In plaats daarvan is het een integraal onderdeel geworden van de door hen geleverde IT-diensten — waarbij klanttevredenheid en de mogelijkheid om beveiligingsincidenten tot een minimum te beperken tot de belangrijkste prestatie-indicatoren behoren. Het rapport constateert dat 92 procent van de MSP’s cyberbeveiliging nu ook als onderdeel van hun dienstenportfolio beschouwt, en dat ruim de helft (51 procent) het essentieel noemt voor de operationele continuïteit van hun klanten. Bescherming bieden tegen cyberdreigingen zal in de toekomst daarom naar verwachting een topprioriteit zijn voor MSP’s.



Stimulans

Cyberbeveiliging zal de bedrijfsactiviteiten van MSP's naar verwachting op verschillende manieren stimuleren. MSP’s met kleinere klanten (maximaal 50 eindgebruiker-werkstations) zijn van mening dat uitbreiding van hun beveiligingsportfolio hen een goede reputatie kan verschaffen onder sectorgenoten (78 procent) en hen kan helpen om nieuwe klanten binnen te halen (77 procent). Service providers die met grotere ondernemingen werken zien cyberbeveiliging onder andere als een manier om hun huidige accounts te behouden (78 procent).



Investeren in uitbreiding

Het onderzoek toont echter ook aan dat MSP’s zich geconfronteerd zien met een aantal uitdagingen als het gaat om investeren in de uitbreiding van hun cyberbeveiligingsaanbod. Tweederde van de MSP’s, zowel degene die de markt voor grote ondernemingen (60 procent) bedienen als die voor kleinere bedrijven (58 procent), is het ermee eens dat een tekort aan in te huren gekwalificeerde IT-beveiligingsprofessionals bijdraagt aan de uitdaging om hun cyberbeveiligingsaanbod op te voeren. Daarnaast heeft ongeveer de helft moeite met externe implementatie en beheer van hun oplossingen (respectievelijk 51 procent en 54 procent). Om deze uitdagingen te ondervangen, zouden MSP’s cyberbeveiligingsproducten moeten selecteren die eenvoudig zijn in beheer en gebruik, maar tegelijk kwalitatief hoogwaardige bescherming bieden.



Ransomware

Dit is vooral relevant met het oog op de recente wereldwijde ransomware-uitbraken. De kwaliteit van cyberbescherming blijft de belangrijkste voorwaarde voor MSP’s, aangezien de door hen gebruikte cyberbeveiligingsoplossingen ransomware, in 2016-2017 een van de snelst groeiende dreigingen, effectief moeten kunnen detecteren en blokkeren. Het rapport toont aan dat deze dreiging een spraakmakende plaag is geweest voor bedrijven van alle groottes – 54 procent van de MSP’s met enterpriseklanten zegt dat dit de voornaamste zorg was onder hun klanten, gevolgd door 49 procent van de MSP’s met kleinere klanten.

"Voor service providers volstaat het niet om simpelweg cyberbeveiligingsdiensten in hun portfolio te hebben. Eén schadelijk incident, zoals een ransomware-infectie, kan hun reputatie ondermijnen en invloed hebben op hun relaties met klanten," merkt Martijn van Lom, General Manager Kaspersky Lab Benelux op. "Daarom hebben ze de krachtigste beveiligingsoplossingen nodig, en Kaspersky Lab zet in op deze aanpak door bewezen, geavanceerde bescherming te bieden voor endpoints, mailservers en gevirtualiseerde omgevingen. Hierdoor kunnen MSP’s zoveel cyberbeveiligingsdiensten leveren als ze willen, om hun bedrijfsactiviteiten een stimulans te geven."