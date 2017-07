Net zoals de rijders van de Tour, doorlopen groeiende organisaties verschillende etappes - Sportliefhebber of niet, deze maand stond voor velen in het teken van de Tour de France - ‘de Tour’ voor intimi.



De steile hellingen, diepe dalen, valpartijen, haarspeldbochten en alle andere obstakels die de renners in de negentien etappes die deze maand fietsten met zich meebrengt moesten overwinnen doet denken aan de verschillende etappes die een midden- en kleinbedrijf doorloopt tijdens periodes van groei: sprints en koersen wisselen elkaar in hoog tempo af.

In die zin rijdt elk midden- en kleinbedrijf zijn eigen, metaforische Tour wanneer ze op weg zijn naar groei. Er zijn drie manieren waarop u, MKB’er, uw bedrijf kunt runnen als een van de pelotons die iedere zomer door Frankrijk scheuren. Anouska Post, RVP ECS North bij Salesforce legt op Brisk Magazine uit hoe.





1. De bedrijfscultuur is essentieel

Ook al mag de Gele Trui door slechts één persoon worden gedragen , de Tour is wel degelijk een teamprestatie. Elk team bestaat uit ongeveer 25 leden die allemaal hun eigen, unieke rol spelen. Achter elke Cavendish, Froome of Wiggins staat een heel team van mede-renners, techneuten, voedingscoaches, fysiotherapeuten en leden van de administratie. Deze structuur doet erg denken aan die van een midden- en kleinbedrijf: de overwinning gaat naar de leidinggevende die met een visie en een plan de rest van het team weet te motiveren en uit te dagen.



Kort gezegd betekent dit dat er een bedrijfscultuur tot leven moet worden geroepen waarin iedereen dezelfde kernwaarden deelt. Echter, net zoals de wedstrijdteams in de Tour, zal elk midden- en kleinbedrijf zijn samengesteld uit werknemers die allemaal een andere persoonlijkheid, normen en waarden hebben. De truc is om helemaal aan het begin duidelijke doelen te stellen en eenieder verantwoordelijk te houden voor het bereiken van die doelen; zo voelt iedereen zich onderdeel van de organisatie en zullen ze een intrinsieke motivatie hebben om het bedrijf verder te helpen groeien. Zelfs wanneer het bedrijf al een paar jaar oud is het nooit te laat om stil te staan bij de cultuur die een organisatie graag zou willen hebben.



Het belang van een heldere visie in combinatie met een sterke cultuur waar medewerkers op elkaar kunnen bouwen wordt extra duidelijk in moeilijke tijden. Een goed voorbeeld is de crash van Froome en zijn teamgenoot Geraint Thomas in het regenachtige België aan het begin van de race. Het team van de beide renners richtte zich na de crash vooral op het doel wat ze wilden behalen, en hoe de renners hun zelfvertrouwen moeaten behouden en niet zozeer op wat er mis was gegaan. Het hele team kwam samen om het collectieve moraal van de renners op te vijzelen en dat betaalde zich direct aan het einde van de dag uit toen beide renners over de finish kwamen zonder dat ze tijd hadden verloren.



2. Stuur performance met de inzet van data

De prestaties van de rijders worden tijdens de Tour minutieus bijgehouden. Wanneer pieken ze, hoe is het met hun zuurstofniveau, hoe hoog is hun hartslag tijdens de race? De performance director houdt al deze data nauwlettend in de gaten in de hoop er aan het einde van de race met de zeer gewilde Gele Trui vandoor te gaan.



Bedrijven, het midden- en kleinbedrijf in het bijzonder, zouden alle beschikbare data in moeten zetten om bijvoorbeeld markttrends te voorspellen en om nieuwe kansen te identificeren. Echter, om tot deze optimalisatie te komen, is het wel zaak dat bedrijven stilstaan bij de vorm waarin ze deze data opslaan. Het is verbazingwekkend hoeveel midden- en kleinbedrijven hun kostbare klantgegevens nog steeds opslaan in verschillende Excel-sheets. Als men zulke waardevolle informatie opslaat in een simpele spreadsheet, is het nagenoeg onmogelijk om daar lucratieve inzichten over klanten uit te extraheren.



Daarom is het raadzaam om vanaf het begin een gedegen CRM-oplossing te implementeren die alle klantdata opslaat op één centraal punt. Het grote voordeel hiervan is dat in plaats van je druk te maken over het bijhouden van allerlei Excel-sheets, medewerkers nu makkelijk en snel analyses kunnen maken omtrent dezelfde data en beter kunnen inspelen op groei, performance en sales leads. Zelfs het succes van een marketingcampagne kan met behulp van een goed CRM-systeem gemeten worden. Dit kan heel goed vergeleken worden met de teams uit de Tour, die real-time data, aangedreven door cloud-technologie gebruiken. Elke rijder heeft een GPS tracking-apparaat onder zijn zadel hangen om snelheid, positie en performance te meten. Het in real-time verzamelen van deze data helpt elk team om flexibeler te zijn waardoor ze sneller en makkelijker hun strategie aan kunnen passen tijdens elke fase op weg naar de top.



3. Toekomsttechniek

Dan is er nog de techniek. Elk team doet zijn uiterste best om de nieuwste, snelste fietsen in te zetten. Hier zouden midden- en kleinbedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen: de techniek die ze inzetten moet het bedrijf future proof maken.



Het is daarom enorm belangrijk dat een technologie past bij de gehele organisatie en die geïntegreerd is met de verschillende afdelingen en behoeftes. Met name de integratie zorgt voor een hoge efficiëntie en betere samenwerking.



Een klassieke fout die midden- en kleinbedrijven maken is dat ze bijvoorbeeld een specifiek systeem aanschaffen dat heel goed werkt voor een bepaalde afdeling, maar waar de rest van het bedrijf spaak op loopt. Als ze snel en flexibel willen zijn in het contact met de klant, kunnen (groeiende) organisaties zich dit soort verzuiling niet veroorloven.



Net zoals de rijders van de Tour, doorlopen groeiende organisaties verschillende etappes. En met goed teamwork, het meten van performance en de inzet van de laatste technologieën, zou niets uw peloton nog in de weg moeten staan om de proloog, Koninginnenrit of waaieretappe met vlag en wimpel te doorstaan en uiteindelijk als eerste over die finishlijn te komen.



Bron: Brisk Magazine