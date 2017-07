 Meeste Europeanen zoeken op maandag naar vacatures

Nederlanders gaan het liefst ’s avonds op banenjacht - Hoewel er verschillen zijn in de timing, zoeken de meeste Europeanen allemaal aan het begin van de week naar een baan. Dat blijkt uit recent onderzoek van Indeed onder werkzoekenden in zes Europese landen.



Door data over zijn 200 miljoen unieke gebruikers per maand te verzamelen, kon Indeed vaststellen op welke dagen en tijdstippen Europeanen naar een baan zoeken. Het onderzoek bevat belangrijke informatie voor Europese werkgevers: er heerst krapte op de arbeidsmarkt en dus is het belangrijk dat hun vacatures een zo groot mogelijk publiek bereiken. Het plaatsen van een vacature op het juiste moment kan het verschil maken.



Meeste activiteit aan het begin van de week

De data van Indeed laten zien dat in de zeven ondervraagde landen het begin van de week het meest populaire moment is voor een banenjacht. Over het algemeen zijn maandag en dinsdag even druk, hoewel de Britten en Ieren een lichte voorkeur hebben voor dinsdag. Als werkgever bereikt u dus een groter publiek wanneer u uw vacature op maandag- of dinsdagochtend plaatst.



Nederlanders voornamelijk ’s avonds actief

Qua tijdstip vindt de meeste activiteit plaats tussen elf uur ’s ochtends en één uur ’s middags. De Duitsers gaan hierbij het vroegst aan de slag, terwijl de rest pas later op de dag zijn of haar laptop of smartphone erbij pakt. Met name de Nederlanders, Britten en Ieren doen het ’s ochtends rustig aan en zijn doordeweeks veel ’s avonds actief.



Het weekend is heilig

Opvallend is dat de meeste werkzoekenden het weekend liever besteden aan andere bezigheden. De zoektocht naar vacatures ligt van donderdagavond tot en met zondagmiddag vrijwel stil. Vanaf zondagavond neemt de activiteit weer toe. Mogelijk is dit gelinkt aan de start van de nieuwe werkweek.



Zomerperiode

Volgens het onderzoek van Indeed blijkt dat er per seizoen ook naar verschillende soorten functies wordt gezocht. Zo is er in de zomerperiode vanwege warmer weer vaak een hoge interesse in parttime- en flexibele functies. In Nederland wordt in de zomer het meest gezocht op de functies als medewerker vulploegdienst, wel 37 keer vaker dan gewoonlijk. Ook op de zoekterm ‘vakantiewerk’ wordt in de zomer vaker gezocht. Vergeleken met de rest van het jaar, wordt vier keer vaker op deze term gezocht. Verder zijn functies voor werk op Schiphol, in de schoonmaak en op festivals in de zomerperiode een stuk populairder dan in de rest van het jaar. Een logische verklaring hiervoor is het feit dat veel jongeren tijdens de vakantie vrij zijn en in de zomer een (extra) centje willen verdienen.



Waardevol inzicht voor Europese werkgevers

"Werkgevers kunnen op basis van de informatie die is voortgekomen uit ons onderzoek precies zien wanneer zij het beste een nieuwe vacature kunnen plaatsen," aldus Mariano Mamertino, EMEA Economist bij Indeed. "Hoewel de verschillen onderling niet ontzettend uiteenlopen, bieden ze wel unieke inzichten in de timing van Europese werkzoekenden. Door de juiste dag en het juiste tijdstip uit te zoeken, bereiken werkgevers een zo groot mogelijk publiek."