 Werknemer verkiest goede werkplek boven gezonde lunch

Voor de helft van de Nederlandse werknemers is de inrichting van de werkplek het meest belangrijk om de werkdruk te verlagen. Dit geldt vooral voor mensen die geen fysiek belastend werk hebben (60 procent).



Gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant en ontspanningsmogelijkheden vindt men minder belangrijk. Dit blijkt uit onderzoek van Mercer.

Volgens 55 procent van de ondervraagden spelen zaken als licht, goede klimaatbeheersing en planten op de werkplek een cruciale rol om de lichamelijke en mentale werkdruk te verminderen. Van de faciliteiten die een werkgever kan bieden, geeft 53 procent van de werknemers aan flexibele werktijden en vakantiedagen het belangrijkst te vinden. Werknemers met een fysiek belastende baan (42 procent) vinden dit echter minder belangrijk dan werknemers met een niet fysiek belastende baan (56 procent). Gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant staat op de laatste plaats: slechts twaalf procent van de werknemers beschouwt dit als belangrijke faciliteit op het werk.



Mogelijkheid tot thuiswerken bovenaan verlanglijst

Als het gaat om lichamelijke en mentale werkdruk, wil 41 procent graag de mogelijkheid te hebben om thuis te werken. Bewegen in de tijd van de baas heeft geen hoge prioriteit. Slechts acht procent vindt sporten tijdens werktijd een belangrijke zaak. De werknemer die op een werkdag het langst stil zit, verlangt vooral naar een ergonomische werkplek (44 procent), terwijl werknemers die belastend werk doen veel waarde hechten aan goede en duidelijke veiligheidsvoorschriften (40 procent). Peter Abelskamp, Business Leader Health bij Mercer: "Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het van groot belang is om naar individuen in de organisatie te kijken. Werknemers van verschillende leeftijden en functies hebben andere wensen en verwachtingen. De uitdaging is om te denken vanuit de werknemer bij de inrichting van de werkomgeving en werktijden, en hier als werkgever soms eens af te wijken van de vertrouwde aanpak."



Welke faciliteiten vinden medewerkers belangrijk?

De top vijf van meeste belangrijke faciliteiten volgens de werknemers:

Flexibele werktijden en vakantiedagen Inrichting werkplek (licht, open, goede klimaatbeheersing, planten) Beschikking over moderne hulpmiddelen die mijn werk makkelijker en veiliger maken Vrijheid samenstelling van het eigen arbeidsvoorwaardenpakket Regelmatige feedback over mijn functioneren

Open communicatie met collega’s bepaalt goede werksfeer

De sfeer op het werk wordt volgens werknemers het meest bepaald door open communicatie met collega’s en leidinggevenden (70 procent). Voornamelijk vrouwen stellen zich graag open op tegenover collega’s (75 procent). Werknemers vinden het daarbij wel belangrijk om formeel te blijven. Volgens de ondervraagden spelen informele activiteiten op het werk een minder grote rol bij de bevordering van de werksfeer: een op de vijf werknemers vindt dat bedrijfsborrels en feestjes een cruciale bijdrage leveren aan de stemming op de werkvloer. Duidelijk is dat jongere medewerkers (32 procent) dit hogere prioriteit geven dan oudere medewerkers (vijftien procent).