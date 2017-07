 Populariteit van MKB als werkgever houdt aan

Personele krimp bij grote bedrijven stabiliseert - LinkedIn ziet een stijging van negentien procent ten opzichte van vorig jaar in het aantal leden dat op het platform aangeeft te werken voor een MKB met minder dan 200 medewerkers.



Bedrijven groter dan dat zien juist een daling in medewerkers. Daarmee houdt de populariteit van het MKB als werkgever aan. Dit blijkt uit een analyse van geanonimiseerde data op meer dan zeven miljoen Nederlandse LinkedIn-profielen. De analyse laat verder zien dat de personele krimp bij grote bedrijven juist stabiliseert. Vorig jaar was een daling zichtbaar van twintig procent in het aantal LinkedIn-leden dat aangaf te werken voor een bedrijf met meer dan 10.000 medewerkers. De recente data toont aan dat deze krimp aanhoudt, maar ‘slechts’ met 1,7 procent ten opzichte van vorig jaar. De algehele werkgelegenheid stijgt, met het MKB als motor.



Toenemend ondernemerschap en groeiend MKB

Ten opzichte van vorig jaar laat LinkedIn’s data een stijging zien van 6,5 procent in het aantal leden dat zichzelf ‘ondernemer’ noemt op hun LinkedIn-profiel. Dat is een duidelijke indicator voor de aanhoudende trend van Nederlands ondernemerschap.

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland vindt het goed nieuws: "Of u nu met de nieuwste technologie bezig wilt zijn of in de zorg, het MKB biedt kansen voor iedereen. Het is goed nieuws dat Nederland steeds ondernemender wordt, want alles begint bij nieuwe plannen en het pakken van kansen. Alleen zo blijven we innovatief en vernieuwend als land."



Top vijf sectoren

De arbeidsmarktprognose van UWV bevestigt dat een aanzienlijk deel van de nieuwe banen - dit jaar komen er 138.000 bij - wordt ingevuld via uitzendwerk en door zelfstandig ondernemers. LinkedIn’s data toont aan dat de meeste mensen die tussen april 2016 en april 2017 startten bij een MKB, gingen werken bij een MKB in de technologiesector. De top vijf sectoren waarin de banen bij het MKB het hardste groeiden, zijn:

Technologie - software (5,0 procent) Gezondheidszorg (4,0 procent) Architectuur en engineering (2,5 procent) Zakelijke dienstverlening (1,7 procent) Retail (1,4 procent)

Deeleconomie

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van UWV, geeft aan: "Het MKB is ontzettend belangrijk voor onze economie. Daar zien we de echte groei, bijvoorbeeld vanuit door de deeleconomie gedreven start-ups. Of bij MKB-bedrijven die profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt, zoals in de bouw en technologie."

Grote bedrijven van meer dan 10.000 medewerkers zien de grootste daling in personeel. Het gaat vooral om organisaties die actief zijn in de telecommunicatie (-10,0 procent), olie- en energie (-4,6 procent) en productie en industrie (-2,6 procent).



Groot-Brittannië is op één na grootste leverancier van talent aan Nederland

De data-analyse kijkt ook naar migratie van talent tussen landen het afgelopen jaar. De Nederlandse arbeidsmarkt wordt verrijkt met professionals uit India. Er komt bijna drie keer zoveel talent uit India naar Nederland, dan dat er aan talent uit Nederland vertrekt naar India. Deze professionals gaan voornamelijk aan de slag in de software technologie. Groot-Brittannië neemt een tweede plek in met talent dat voornamelijk start in de financiële en zakelijke dienstverlening. Dit jaar zijn de volgende landen verantwoordelijk voor de meeste netto migratie naar Nederland:

India, negentien procent Groot-Brittannië, negen procent Italië, acht procent Turkije, zeven procent Brazilië, zeven procent "Door de informatie die mensen delen op LinkedIn, signaleren we trends in arbeidsmarkt-migratie," geeft Marcel Molenaar, country manager van LinkedIn Benelux aan. "Vraag en aanbod van talent wordt inzichtelijk, maar ook de bereidheid van bepaalde culturen om zich in een ander land te vestigen. Met deze data kunnen bedrijven, talent maar ook overheden en onderwijsinstellingen hun voordeel doen en daar hun plannen en beleid op aanpassen."



Top vijf migratielanden

Natuurlijk is ook veel Nederlands talent in het buitenland gaan werken, met Duitsland als meest populaire bestemming. De top vijf landen die verantwoordelijk zijn voor de grootste netto migratie uit Nederland zijn:

Duitsland, 28 procent België, zestien procent Australië, zes procent Zwitserland, vijf procent Spanje, vijf procent