 Vraag naar Netwerkbeheerders stijgt met 32,8 procent

Ook vraag naar projectleiders en databasebeheerders groeit - De vraag naar Netwerkbeheerders is in het tweede kwartaal van 2017 met 32,8 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Hierdoor is het aantal vacatures voor het eerst in één jaar boven de 1100.



Zo stonden er in 2016 gemiddeld 967 vacatures open voor Netwerkbeheerders, inmiddels is dit aantal gestegen tot 1171 vacatures. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 zijn er in Q2 2017 maar liefst 9,7 procent meer vacatures online geplaatst voor Netwerkbeheerders. Tegelijkertijd is het aantal geplaatste vacatures aanzienlijk toegenomen voor Projectleiders (28,4 procent) en Database beheerders (22,9 procent). Dit is, voor beide functies, de grootste stijging van de afgelopen jaren. Dit en meer constateert iSense in haar ICT arbeidsmarkt kwartaalrapportage.



Aantal vacatures voor programmeurs stijgt weer na dalingen in het eerste kwartaal

Vorig kwartaal signaleerde iSense een daling bij twaalf van de veertien verschillende programmeursfuncties (welke zij van elkaar onderscheidt). Dit kwartaal ziet zij voor elf van de veertien verschillende programmeursfuncties juist een stijging. De vraag naar SAS programmeurs is het meest gestegen, namelijk met 28,6 procent, gevolgd door de vraag naar Python programmeurs (22,6 procent) en .NET programmeurs (18,1 procent). De vraag naar Perl- en Powerbuilder programmeurs daalde gemiddeld negentien procent.



Aantal ICT vacatures in Apeldoorn gestegen met 24,9 procent

De stijging in het aantal vacatures in Apeldoorn is opvallend te noemen; in Q1 van 2017 steeg het aantal vacatures in Apeldoorn slechts 2,4 procent ten opzichte van Q4 2016. Dit kwartaal ligt dat percentage aanzienlijk hoger. In heel Nederland is het aantal ICT vacatures in het tweede kwartaal van 2017 slechts 2,1 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 noteert iSense een stijging van elf procent.