 WiFi belangrijkste criterium voor Nederlander bij boeken van vakantie

Wat geeft bij u de doorslag bij de vakantiekeuze? - De aanwezigheid van WiFi blijkt het belangrijkste criterium voor Nederlanders bij het boeken van een vakantie. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van Thomas Cook.



Opvallend is ook de invloed die onze kinderen hebben op de keuze van het hotel en het feit dat Nederlanders graag contact leggen met de lokale bevolking.

Voor dit online onderzoek heeft Thomas Cook families met minstens één kind bevraagd die in de afgelopen maanden een strandvakantie hebben geboekt. Hierbij is onder andere gevraagd naar de beweegredenen van het kiezen van een vakantiebestemming, de belangrijkste criteria voor het kiezen van een accommodatie en de invloed van hun kinderen op dit proces.



Populaire bestemmingen

Nederlanders vieren dit jaar vooral vakantie in Spanje, Griekenland, Portugal en Frankrijk met als verrassende ‘nieuwkomer’ Kroatië. Spanje en Griekenland zijn ook populair bij alle andere Europeanen. Onze oosterburen kiezen daarnaast ook voor Kroatië en Portugal en bij de Belgen zien we een sterk toenemende vraag naar Bulgarije en Egypte. De Engelse vakantieganger reist dit jaar ook graag naar Cyprus en Turkije en de Scandinaviërs hebben naast Spanje en Griekenland ook een sterke voorkeur voor Kroatië.In Nederland zien we inmiddels een duidelijke toename van boekingen die last minute gemaakt worden naar Turkije. "Deze zomer is daar een opvallende trend te zien van boekingen naar het luxere segment. Door de relatief lage prijzen die nu gelden wordt snel gekozen voor een luxe 4-5 sterren accommodatie voorzien van allerlei extra faciliteiten," aldus Carola Hoekstra, Managing Director, Thomas Cook Nederland "hetzelfde geldt voor Griekenland dit jaar, dat mede door de goede prijs/kwaliteit verhouding een sterke stijging naar All inclusive resorts laat zien".



Go Dutch, get online

Bij last minute vakantieboekingen wordt de meeste inspiratie gevonden via de mobiele telefoon maar ook tijdens de vakantie kan een ruime meerderheid van de Europeanen niet zonder hun mobiel. Waar Nederlanders voorafgaand aan de vakantie vooral reviews van hotels raadplegen wordt tijdens de vakantie gekeken naar reviews van bijvoorbeeld restaurants op de vakantiebestemming zelf. Ruim 80 procent van de mensen geeft aan deze reviews met een korrel zout te nemen en het te zien als een persoonlijke mening van een andere reiziger.

Europeanen zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in ‘Open Work Spaces’ in de hotels, maar high-speed WiFi is tijdens de vakantie wel erg belangrijk. Hierbij voeren Nederlanders met 82 procent de lijst aan. Binnen het internationale reisconcern wordt de opmerking ‘Go Dutch, get online’ veel gebruikt. Digital-detox reizen zijn veel minder relevant dan vaak gedacht wordt.



Langer op vakantie

Nederlanders gaan samen met de Engelsen gemiddeld langer op vakantie dan andere Europeanen, 35 procent van de Nederlanders gaat twee weken of langer en zestien procent kiest voor twaalf of dertien dagen. Deze verschillende reisduren worden tijdens het last minute seizoen veel aangeboden door Neckermann en Vrij Uit. Finnen en Zweden gaan het kortst, zij reizen meestal een week waar Duitsers en Belgen graag tien dagen gaan.



Keuze beïnvloed door kinderen

Finnen, Denen en Duitsers laten zich het meest beïnvloeden door de keuze van hun kinderen voor het boeken van een vakantie. In Nederland wordt de vakantiebestemming en de keuze voor het type hotel voor 50 procent door de kinderen binnen het gezin bepaalt. All inclusive resorts zijn het meest geliefd bij met name Belgen, Duitsers en Engelsen maar ook 65 procent van de Nederlanders kiest hiervoor tijdens de zomermaanden.



Ligging en aanbod

De ligging van het hotel hebben wij Nederlanders liefst direct aan het strand maar hierin scoren Duitsers, Engelsen en Finnen nog hoger, voor hen is een strandhotel een absolute must. Uiteraard kiest een Nederlander voor WiFi in de hotelkamer en goede bedden voor alle gezinsleden maar ook een koelkastje op de kamer is voor de Nederlander een pre. Waarschijnlijk halen wij net wat vaker water en andere drank bij de supermarkt dat we graag gekoeld willen houden.

Samen met de Denen zijn Nederlanders verzot op de avondshows in de hotels, 91 procent vindt dit belangrijk tijdens de vakantie. Duitsers en Finnen vinden dit het minst belangrijk. Belgen daarentegen zoeken vooral hotels met meerdere glijbanen en diverse zwembaden waar Nederlanders eerder kiezen voor voldoende ruimte en ligbedden rondom het zwembad. Ook hiervoor zijn, door de reisorganisatie, speciale afspraken gemaakt met hoteliers zodat er geen tekort is aan ligbedden bij het zwembad, in de tuin of op het strand.



Like a local

Waar Nederlanders, Belgen en Duitsers graag kennis maken met de lokale bevolking en geïnteresseerd zijn in de gebruiken en gewoontes van een land en daarbij graag de lokale gerechten en wijnen/dranken willen proeven zijn de Engelsen met 23 procent en Zweden met acht procent het minst geïnteresseerd in het land waar zij vakantie vieren.