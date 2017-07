 Werkgever bezorgd om toenemende keuzevrijheid nieuw pensioenstelsel

Benut positieve aspecten nieuwe pensioenstelsel optimaal - Met het nieuwe kabinet op komst staat Nederland een ingrijpende herziening van het pensioenstelsel te wachten.



In diverse notities, nota’s en rapporten zijn daarvoor al aanzetten gegeven door het vorige kabinet, de SER en het CPB. Adviesbureau Willis Towers Watson toetste in de periode direct na de verkiezingen hoe Nederlandse werkgevers aankijken tegen de voorgenomen pensioenveranderingen. Uit het onderzoek, onder 68 organisaties met in totaal 320.000 werknemers, blijkt dat zij twijfelen of de Nederlandse werknemer met de toenemende pensioenverantwoordelijkheid kan omgaan.



Herziening

Voorop staat dat een ruime meerderheid (70 procent) van de Nederlandse werkgevers van mening is dat het Nederlandse pensioenstelsel aan herziening toe is. Ruim de helft (56 procent) van de werkgevers verwacht dat de herziening van het stelsel het einde van de traditionele collectieve pensioenregelingen inluidt. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat er voldoende draagvlak is onder de werkgevers voor de voorgenomen herzieningen.



Vrees voor toenemende pensioenverantwoordelijkheid

Ondanks steun voor de stelselaanpassingen, zijn Nederlandse werkgevers bang dat werknemers niet voldoende gaan sparen voor hun pensioen. De werknemer wordt wel meer betrokken, doordat het nieuwe pensioenstelsel waarschijnlijk meer op het individu wordt gericht en meer keuzevrijheid biedt. Werknemers worden daardoor genoodzaakt zelf te gaan sparen. Ruim 60 procent van de werkgevers verwacht dat jongere werknemers en werknemers met lagere inkomens te weinig pensioen op zullen bouwen. Zij vrezen dat werknemers de risico’s van hun keuzes niet kunnen doorgronden en betwijfelen of werknemers in staat zijn de juiste informatie en begeleiding te vinden. Driekwart van de werkgevers vindt daarom dat het keuzeaanbod voor werknemers beperkt moet worden. Meer dan de helft van de werkgevers ziet voor zichzelf een rol weggelegd voor de werkgever in begeleiding van de keuzemogelijkheden. Ongeveer 30 procent denkt dat werkgevers een rol in de financial planning voor hun rekening zouden moeten nemen.

Willem Eikelboom, consultant bij Willis Towers Watson: "Werkgevers moeten nog wel aan de slag om de positieve aspecten van het nieuwe pensioenstelsel optimaal te benutten. Dat kan door het arbeidsvoorwaardenpakket in samenhang met de pensioenwijzigingen aan te passen. Dat kan ook door de rol van de werkgever in de financiële begeleiding van werknemers nog eens goed te bekijken. Met een goede voorbereiding door de werkgevers zullen de pensioenveranderingen een meer positieve bijdrage leven aan de (pensioen)waardering van werknemers."