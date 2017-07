 Nederlander heeft moeite met afstand nemen van technologie

Zeventien procent van de Nederlanders vindt het moeilijk om even geen gebruik te maken van technologie - Zeventien procent van de Nederlandse bevolking vindt het moeilijk om even geen gebruik te maken van technologie zoals mobiel toestel, computer, tv, enzovoort.



30 procent vindt dit niet moeilijk. In China (43 procent), Brazilië (42 procent) en Argentinië (40 procent) hebben de meeste mensen moeite om van hun technologie af te blijven. Mensen in Duitsland, Nederland en België vinden het het meest gemakkelijk om hun digitale apparatuur te laten liggen.

Dit blijkt uit een GfK online onderzoek over zeventien landen verspreid waarin de volgende stelling is voorgelegd: 'Ik vind het moeilijk om even geen gebruik te maken van technologie (mijn mobiele toestel, computer, de tv etc.), zelfs wanneer ik weet dat het beter is voor me'.



Jongeren

Er is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen. Kijken we naar de leeftijd, dan hebben jongeren de meeste moeite om even geen gebruik te maken van hun technische apparaten. Van de vijftien- tot negentienjarigen vindt 26 procent dit lastig. Mensen boven de 40 jaar hebben minder moeite om hun apparaten los te laten. In de groep 50-59 jaar geeft zelfs meer dan 40 procent aan het (helemaal) niet moeilijk te vinden.