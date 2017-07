  Kunstmatige intelligentie en analytics versnellen overgang naar digitale werkplek

Van een traditionele kantooromgeving naar een digitale werkplek - 40 procent van de organisaties ziet concurrentievoordeel en het verbeteren van bedrijfsprocessen als de belangrijkste doelstellingen van hun digitale-transformatiestrategie.



Dat blijkt uit het onderzoek van Dimension Data dat de ontwikkeling van bedrijven van een traditionele kantooromgeving naar een digitale werkplek in kaart bracht. Het Digital Workplace Report: Transforming Your Business deed onderzoek naar 800 organisaties in vijftien landen verspreid over vijf continenten. Daarnaast blijkt uit het rapport dat digitale transformatie niet slechts draait om het in gebruik nemen van al langer bestaande technologieën: 62 procent van de onderzoeksrespondenten verwacht binnen twee jaar te beschikken over technologieën als virtuele consultants. Daarnaast verwacht 58 procent daar binnen twee jaar actief in te gaan investeren.



Virtuele medewerkers

Anno 2017 bestaat de digitale werkplek niet meer alleen uit managers en hun medewerkers, collega’s die samen aan projecten werken, en medewerkers die omgaan met klanten en partners. Er komen steeds meer ‘virtuele medewerkers’ bij, die wellicht niet bestaan in fysieke zin, maar wel een grote rol spelen in de organisatie.

Hoewel de technologie rondom kunstmatige intelligentie (AI) nog in de kinderschoenen staat, werkt deze al goed genoeg om binnen bedrijven te functioneren als virtuele assistenten. Sommige sectoren, zoals het bankwezen, zetten de technologie zelfs in voor virtuele bankbedienden en consultants. Deze virtuele assistenten zijn bots die zijn geïntegreerd in specifieke applicaties en baseren zich op AI-engines en machine learning om eenvoudige vragen te kunnen beantwoorden.



Meer dan implementeren

"Vandaag de dag moet je meer doen dan deze technologieën simpelweg implementeren," zegt Krista Brown, senior vicepresident Group End-user Computing van Dimension Data. "Organisaties hebben hun kennis en gebruik van analytics uitgebreid en begrijpen nu op welke manier deze technologieën van invloed zijn op hun bedrijfsperformance. Zo gebruikt 64 procent analytics om zijn klantenservice naar een hoger niveau te tillen, en zet 58 procent analytics in om de technologieën op de werkplek te vergelijken."

Intussen claimt dertig procent van de organisaties al verder gevorderd te zijn in het proces van digitale transformatie, en dat men al resultaten boekt. Andere zijn net pas begonnen met het ontwikkelen van een plan.



Problemen met IT

Brown meent dat bedrijven vanwege hun bedrijfscultuur soms terughoudend zijn met het implementeren van een digitale werkplek. Technologie en bedrijfscultuur staan er namelijk niet om bekend een verandering in de manier van werken aan te moedigen. Maar het nummer een-obstakel voor het succesvol overstappen op een nieuwe manier van werken vormen problemen met IT, alsmede organisatorische issues.

"De complexiteit van de bestaande IT-infrastructuur kan een enorm obstakel zijn voor het implementeren van nieuwe samenwerkings- en productiviteitstools die een flexibele manier van werken moeten ondersteunen. Succesvolle transformaties zijn alleen mogelijk wanneer de IT-afdeling nauw samenwerkt met de andere afdelingen binnen het bedrijf", zegt Brown. Deze transformaties ondersteunen een nieuwe manier van bedrijfsvoeren en klantenservice.



Mobiliteit is een must

Robert Allman, group senior vicepresident Customer Experience and Collaboration van Dimension Data, denkt dat een digitale werkplek niet zonder mobiliteit kan. "Bedrijfsmanagers en CIO’s zijn zich bewust van het belang van mobiliteit op de digitale werkplek, met een gelijkmatige mix van bedrijven die door het bedrijf verstrekte apparatuur en eigen apparatuur van de werknemers ondersteunen in de werkomgeving."

Daarnaast passen organisaties nieuwe werkplektechnologieën toe, die zorgen voor een betere klantenservice. 45 procent van de respondenten geeft aan dat deze technologieën hebben geresulteerd in een hogere klanttevredenheid.



Klik hier om Dimension Data’s Digital Workplace Report: Transforming Your Business te downloaden