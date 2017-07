 Kwart Nederlanders dupe van online namaakmedicijnen en -toiletartikelen

Namaakproducten vormen risico voor gezondheid - Uit onderzoek van MarkMonitor blijkt dat namaakproducten nog steeds een groot risico vormen. Meer dan een kwart (28 procent) van de Nederlandse consumenten heeft zonder het vooraf te weten online namaakproducten aangeschaft.



Hieronder vallen alledaagse producten zoals cosmetica, huidverzorgingsproducten, supplementen en, zorgwekkend genoeg, ook medicijnen.

Ruim de helft van de Nederlandse consumenten (51 procent) geeft aan deze namaakproducten te hebben gevonden via zoekmachines. Andere online kanalen die worden genoemd zijn marktplaatsen, mobiele apps en advertenties op social media.



Schadelijk voor merken en mensen

"De dreiging van vervalsers schaadt zowel merken als consumenten," vertelt Kevin Day, Regional Manager Nordics en Nederland bij MarkMonitor. "Bij merken gaat het om het verlies van inkomsten, reputatie en consumentenvertrouwen. Wanneer het gaat om namaakproducten zoals cosmetica, medicijnen, huid- en zonverzorging, zijn de gevolgen voor consumenten echter veel groter. Dit heeft directe invloed op de gezondheid. Hierdoor is het voor merken van belang dat ze een solide online merkbeschermingsstrategie hebben."

In het onderzoek werd deze stelling wereldwijd bevestigd. 34 procent van de respondenten houdt het merk verantwoordelijk voor de aankoop van namaakproducten en vindt dat het merk hen hiervoor moet behoeden. In Denemarken (44 procent), Zweden (43 procent) en Engeland (42 procent) was dit percentage het hoogst. Dit wordt versterkt door het feit dat bijna twee op de vijf consumenten die onbewust een namaakproduct kochten, bij het merk gingen klagen. Echter, 23 procent van de respondenten acht zichzelf verantwoordelijk voor de aankoop van namaakproducten. Onder de Engelse consumenten ligt dit percentage het hoogst (35 procent).



Over het onderzoek

Het online onderzoek werd in opdracht van MarkMonitor uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Vitreous World. Het doel was het online koopgedrag rondom consumentengoederen te onderzoeken, waaronder cosmetica, toiletartikelen, medicijnen, vitaminen en supplementen. Er deden respondenten mee in tien landen: Engeland, Amerika, China, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en Zweden. De interviews vonden plaats tussen 4 en 10 mei 2017.