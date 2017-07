 Vakantiekriebels zorgen voor zoektocht naar grotere (gezins)auto

Populariteit tweedehands MPV stijgt 51 procent - De zomervakantie is begonnen en dat betekent dat veel gezinnen met de auto volgeladen richting het zonnige zuiden vertrekken. Maar passen alle tassen, kampeerbenodigdheden plus het hele gezin wel in de auto?



Blijkbaar niet altijd, want AutoScout24 ziet in aanloop naar de zomer een stijging in het aantal zoekopdrachten naar Multiple Purpose Vehicles, kortweg MPV. Dit zijn de meest gewilde tweedehands gezinsmodellen:



Volkswagen Touran

Opel Zafira

Mercedes-Benz B-klasse

Renault Scénic

Ford S-Max



Juni piekmaand

Terwijl het aanbod in een jaar tijd met zes procent steeg, is de populariteit met maar liefst 51 procent gestegen. Nu zijn mei en juni traditiegetrouw de maanden waarin de vraag naar MPV’s piekt, maar de populariteitstijging dit jaar is zeer opmerkelijk. Jurgen Vugts, Managing Director van AutoScout24.nl licht toe: "Het gaat beter met de economie, de werkgelegenheid trekt aan en dat zie je ook terug op de automarkt. Consumenten hebben meer te besteden en zijn bereid om meer uit te geven aan een auto, dus ook de grotere en luxere modellen komen steeds meer in trek."



Gestegen populariteit drijft prijs matig op

Wanneer de populariteit explosief groeit, kunnen consumenten erop rekenen dat de prijs van hun favoriete MPV toeneemt. De stijging in vraag naar de MPV zorgt weliswaar voor een prijsstijging, maar deze is minder hoog dan verwacht. Voor een tweedehands MPV betaalt een Nederlander gemiddeld 12.952 euro, dat is vier procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vugts vervolgt: "De populariteit van tweedehandsauto’s in het M-segment gaat naar verwachting nog meer groeien. Consumenten die op zoek zijn naar een MPV kunnen nu een goede koop doen."



Geen vrolijke familiekleur: grijs en zwart meest gewild

Ook al doet de veelzijdige MPV vaak dienst als auto voor vrolijke groepsuitjes, deze vrolijkheid is niet terug te zien in de meest gewilde kleuren. De populairste kleuren zijn namelijk vrij onopvallend; grijs en zwart.