 Nederlands burn-out interventieprogramma internationaal genomineerd

Maak werk van bevlogenheid met PEP - Dr. Jessica van Wingerden, Directeur Research & Organizational development bij Schouten & Nelissen, is genomineerd met een door haar ontwikkeld activatieprogramma door de International Positive Psychology Association (IPPA).



Het programma laat medewerkers ervaren hoe zij de regie kunnen nemen voor een gezonde werkbalans en daarmee het risico op een burn-out verminderen. Samen met een finalist uit Amerika en uit Australië presenteerde Van Wingerden haar aanpak op 16 juli tijdens het Fifth World Congress on Positive Psychology in Montréal.



Vanuit Passie en Energie duurzaam Presteren (PEP)

De PEP-talk interventie is een activatieprogramma voor medewerkers en organisaties dat het burn-out risico verlaagt door focus op positieve energie in het werk. PEP-talk staat voor ‘Passie, Energie, Prestatie werkt!’. De methode biedt deelnemers inzichten in de factoren die van invloed zijn op passie en energie in het werk. Het creëert bewustwording over eigen passie en energie en zet aan tot reflectie op de eigen keuzes voor een gezonde balans. Maar bovenal draait het om het activeren en versterken of empoweren van medewerkers, zodat zij in een snel veranderende werkomgeving blijvend waarde toevoegen. De werknemer maakt zelf een activatieplan met doelen gericht op het versterken van zichzelf of op het optimaliseren van de aansluiting van de eigen sterktes en talenten op de baan. Een buddy op de werkvloer en support van de leidinggevenden zijn ondersteunend om de doelen in de praktijk te realiseren.



Werk maken van bevlogenheid

Het activatieprogramma ondersteunt organisaties die actief werk willen maken van bevlogenheid en het voorkomen van burn-outrisico’s. Het programma maakt leidinggevenden bewust van hun rol en invloed op passie en energie, maar ook op werkdruk en balans in organisaties. Daarnaast laat het programma medewerkers ervaren hoe zij ook zelf de regie kunnen nemen op een gezonde werkbalans en daarmee het risico op een burn-out verminderen.



Significante afname burn-out klachten

Van Wingerden: "Veel mensen starten hun loopbaan met energie en enthousiasme, maar na verloop van tijd is de bevlogenheid niet meer zo vanzelfsprekend. PEP is een interventie op maat, die is onderbouwd met wetenschappelijke theorieën en in de praktijk zeer effectief is gebleken om medewerkers te ondersteunen om de passie en energie in het werk vast te houden. Het activatieprogramma is recent door 500 medewerkers en leidinggevenden binnen een Nederlandse multinational binnen Health technology doorlopen. Na afronding van het programma nam onder de deelnemers het risico op burn-out klachten significant af. Van 39 procent naar veertien procent. De voormeting vond plaats vlak voor de start het activatieprogramma dat een doorlooptijd heeft van twee maanden, de nameting twee weken na het activatieprogramma. Door het activeren en empoweren van medewerkers geeft u hen de ruimte en verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen in en over hun werk. Actief werken aan een goede werkbalans draagt niet alleen bij aan significant meer bevlogenheid en goede prestaties, maar heeft een belangrijke rol in het voorkomen van een burn-out."