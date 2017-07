 Naadloze aansluiting marketing en commerce ontbreekt

Zorg dat uw marketing en commerce processen optimaal gestroomlijnd zijn - Slechts een procent van de organisaties heeft een naadloze aansluiting van marketing en commerce processen. Dit houdt de gemoederen van marketeers flink bezig.



Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder senior marketeers door SAP Hybris, in samenwerking met het CMO Council. De meerderheid (52 procent) zit midden in de transitie naar een naadloze aansluiting van alle processen en heeft dit nu slechts gedeeltelijk voor elkaar. Ongeveer een kwart (23 procent) heeft moeite met het leggen van de verbindingen tussen beide processen. Dit wordt uiteengezet in het CMO Review van SAP Hybris over veranderingen in het digitale landschap.



Tevreden marketeer

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 21 procent van de marketeers al behoorlijk tevreden is. Zij gaven aan dat de processen in de meeste gevallen met elkaar corresponderen. De processen rondom customer relationships lijken het beste voor elkaar. Ruim de helft van de marketeers (59 procent) zegt dat zij met de processen rondom customer relationships op de goede weg zijn.



Tooling

Tooling biedt mogelijkheden om businessprocessen binnen de organisatie te stroomlijnen. De grootste voordelen van de inzet van technologie is volgens marketeers het realtime anticiperen op klantgedrag en het bevorderen van de engagement door de gehele customer journey. Gezien de aansluiting van processen voor verbetering vatbaar is, is het niet verwonderlijk dat marketeers nu nog kansen zien op het gebied van efficiënt gebruik van marketing en commerce technologie. De marketeers laten zich kritisch uit over de efficiëntie van de tijd die marketing-, commerce-, en IT-teams spenderen aan het managen hiervan. Een merendeel van de marketeers (71 procent) vindt dat de tijdsindeling efficiënter ingedeeld moet worden.



Customer journey

"De customer journey verandert mee met de digitale economie. Je ziet dat de aloude modellen rondom de customer journey, zoals het AIDA-model, inmiddels relevantie verliezen door de digitale transformatie," vertelt Mark de Bruijn, Senior Director & Head of EMEA Marketing bij SAP Hybris. "Iedere klant verwacht nu een persoonlijke benadering gedurende de gehele customer journey. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen is het essentieel dat bedrijven zorgen dat de marketing en commerce processen volledig gestroomlijnd zijn en goed met elkaar corresponderen. De vergaarde data is pas van waarde als uw organisatie in staat is deze data om te zetten in actie."