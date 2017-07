 Digitale tools zijn de remedie in nepnieuws epidemie

Nepnieuws is alomtegenwoordig in het medialandschap - Digitale tools bieden mogelijk de oplossing om nepnieuws tegen te gaan. Of het nu gaat over opzettelijke propaganda of onschuldige en grappige berichtgeving, nepnieuws is alomtegenwoordig in het medialandschap.



Door de explosie aan digitale content en de snelheid waarmee nieuws wordt verspreid, gaan nieuwsberichten al snel een eigen leven leiden zonder dat feiten gecheckt zijn. Voor media die de digitalisering omarmen, heeft dit een onheilspellend vooruitzicht. Het is van belang dat media worden gezien als bron van kwalitatieve content en dat zij deze reputatie behouden. Om dit te realiseren en uitdagingen te overwinnen, moeten zij samenwerken met digitale experts.



Acties tegen nepnieuws

Grote technologische bedrijven, zoals Facebook en Google, die optreden als nieuwsorganisatie doordat zij content delen, zijn al openlijk gestart met acties tegen nepnieuws. Zij delen reporting tools en tips met gebruikers, zodat zij nepnieuws beter kunnen herkennen. Ook verschillende reguliere media werken samen met sociale platformen om nepnieuws tegen te gaan. Recent kondigde de Utrechtse Internet Courant aan te starten met een experiment met blockchain-technologie, waarmee de nieuwsorganisatie de geloofwaardigheid van nieuws kan garanderen. "Dit zijn al zeer bemoedigende acties in de strijd tegen nepnieuws", zegt Chris Lawrence, Head of Media Consulting (UK & Ierland) bij Cognizant. "Maar naast deze acties, moeten er standaarden worden opgesteld zodat er ook overeenstemming ontstaat onder de media wat nou precies nepnieuws is en wat niet."



Crisis van wantrouwen

De media-sector ondergaat een crisis van wantrouwen. Het is onduidelijk welk nieuws is berust op feiten en velen grijpen deze kans aan om onaangenaam nieuws te kenmerken als onwaar. Helaas wordt het probleem van nepnieuws alleen maar groter nu ook foto’s en video’s worden ingezet om nepnieuws te verspreiden. Het ‘nieuws-ecosysteem’ moet opnieuw worden ingericht om dit probleem op te lossen. Intensieve samenwerking tussen digitale experts en de media is vereist om dit te realiseren.

Met digitale tools, zoals kunstmatige intelligentie en blockchain, kunnen de media hun reputatie als betrouwbare bron herstellen en twijfels over hun integriteit afnemen. Van het monitoren van berichtgeving op sociale media tot het identificeren van misbruik van berichtgeving; met digitale tools kunnen de media op de juiste manier reageren op kritische berichtgeving die de geloofwaardigheid van nieuws in twijfel trekken.



Samenwerken

Hoe ver het nepnieuwsfenomeen uiteindelijk zal gaan, is niet duidelijk. Uit de huidige trends blijkt wel dat intensieve samenwerking snel nodig is om te voorkomen dat het probleem nog groter wordt. De initiatieven van onder andere Facebook en Google zijn zeker de moeite waard zijn, maar er is meer nodig om de strijd tegen nepnieuws te winnen. "Traditionele media moeten intensiever samenwerken met nieuwe media en digitale experts om ervoor te zorgen dat het publiek de media weer volledig kan vertrouwen," concludeert Lawrence.