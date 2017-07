 Sales- en marketingtalent stuwt innovatie

Diversiteit cruciaal om doelen te halen - Bestuurders in de sector consumentengoederen zijn optimistisch over de verwachte groei komend jaar. Wereldwijd nemen de online uitgaven door de middenklasse toe.



Een mogelijke bedreiging voor de realisatie van deze groei is achterblijvende innovatie: nog geen 30 procent van de bestuurder is tevreden over de mate van geïmplementeerde innovaties binnen zijn of haar eigen bedrijf. De oorzaak die zij hiervoor aanwijzen is het tekort aan talent, waarbij de grootste vraag is naar sales- en marketingtalent. Dit blijkt uit de Global Consumer Products & Services Survey van Stanton Chase onder 600 business leaders binnen de sector consumentengoederen.



Leiders in digital marketing

Naast sales en marketing (59 procent) zijn algemeen management (52 procent), research & development (39 procent) en human resources (36 procent) de vakgebieden met het grootste tekort aan talent, zo blijkt uit het onderzoek. "In Nederland blijkt binnen sales & marketing met name behoefte aan leiders in digital marketing en e-commerce. Diepe expertise in de eigen organisaties ontbreekt en veelal worden leiders aangetrokken uit andere industrieën zoals travel, tech en andere consumer service providers," aldus Aleid de Boer, partner Consumer Goods & Services bij Stanton Chase Nederland.



Diversiteit als basis voor groei

De meerderheid van de leiders (61 procent) ziet diversiteit (in sexe, ethniciteit, religie, leeftijd, maar ook denkwijzen en gedragsstijlen) binnen een organisatie als een cruciale factor om de bedrijfsdoelen te behalen. Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers binnen een bedrijf met een grote diversiteit flexibeler en bereidwilliger zijn om mee te bewegen met de ontwikkelingen en innovaties in de markt, in plaats van te blijven vasthouden aan traditionele methodes. Toch valt er op dit terrein nog veel winst te behalen, niet alleen binnen het gehele bedrijf maar ook binnen de leadership teams in het bijzonder, vindt 90 procent van de respondenten. Om die reden heeft 64 procent diversiteit opgenomen in de bedrijfsdoelstellingen en reikt achttien procent bonussen uit bij het bereiken van deze doelen.

"Uit het onderzoek komt naar voren dat meer diverse organisaties zich beter voorbereid voelen dan minder diverse organisaties. Dit zijn wij ook in de Nederlandse markt. Bovendien beschouwen bedrijven met een grote diversiteit zichzelf als beter in staat om te innoveren," vervolgt De Boer.



Over het onderzoek: ‘2017 Global Consumer Products and Services Survey’

Het internationale onderzoek van Stanton Chase is gebaseerd op bevindingen van 600 executives uit 45 landen. De deelnemers zijn werkzaam bij bedrijven met een jaaromzet van $100 miljoen tot $5 miljard. Download hier het volledige rapport van Stanton Chase: ‘2017 Global Consumer Products and Services Survey’.