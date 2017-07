 IT-complexiteit en performanceproblemen belemmeren digitale transformatie

Bedrijven ervaren wekelijks uitdagingen op het gebied van performance - Dynatrace heeft de resultaten gepubliceerd van een wereldwijd onderzoek onder 1.239 IT- en businessprofessionals. Daaruit blijkt dat organisaties wekelijks performanceproblemen ervaren die hun gebruikerservaring, klantcontacten en zelfs omzet beïnvloeden.



Tevens onthult het onderzoeksrapport dat medewerkers een kwart van hun dagelijkse werktijd verliezen door performancebelemmeringen. Het volledige rapport van de ‘Global Digital Performance & Transformation Audit is hier te downloaden.



Samenvatting onderzoeksresultaten

IT-professionals verliezen jaarlijks 522 uren, oftewel ruim twee uren per werkdag

Software developers verliezen 548 uren per jaar, ook ruim twee uren per werkdag

E-commerce professionals verliezen 652 uren per jaar, zo’n 2,5 uren per werkdag

Marketing professionals verliezen 470 uren per jaar, oftewel bijna twee uren per werkdag

Customerservice professionals verliezen 496 uren per jaar, zo’n twee uren per werkdag

Weinig vertrouwen in het oplossen van digitale performanceproblemen

Uit het onderzoek van Dynatrace blijkt tevens dat 75 procent van de respondenten weinig vertrouwen heeft in het oplossen van de digitale performanceproblemen. 48 procent vindt dat uitdagingen op het gebied van de digitale performance het succes van de digitale transformatiestrategie van hun organisatie belemmeren. Uit vragen naar de oorzaken van die uitdagingen blijkt dat de toenemende complexiteit van technische omgevingen als belangrijkste wordt ervaren.

"De afhankelijkheid van organisaties van technologie om concurrerend en succesvol te blijven in de huidige digitale wereld is de afgelopen drie jaren groter geworden dan in de afgelopen dertig jaar," zegt John Van Siclen, CEO van Dynatrace. "Hoewel de huidige technologieën bijzonder krachtig zijn, kan een hyperschaalbare en complexe IT-omgeving ook leiden tot een barrière voor de digitale performance van een organisatie. Als men die complexiteit onvoldoende kan managen leiden daar dagelijks zowel alle medewerkers als klanten onder."



Waaraan wordt de verloren tijd anders besteed?

32 procent van de IT-professionals zou meer tijd besteden aan het ontwikkelen van nieuwe systemen en technieken

36 procent van de app en webontwikkelaars zou meer tijd besteden aan het onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van nieuwe technieken

36 procent van de e-commercespecialisten zou zich focussen op omzet- en engagementoptimalisaties

31 procent van de digitale marketing- en communicatieprofessionals zou meer tijd besteden aan strategie en planning

30 procent van de klantenservice- en supportprofessionals zou meer tijd besteden aan het klantencontact en bouwen van betrokkenheidsprogramma’s

Problemen snel oplossen

John Van Siclen concludeert, "Om voorop te kunnen blijven lopen in het vervullen van de veranderende verwachtingen van klanten en zich te differentiëren van concurrenten, moeten bedrijven problemen in de IT-omgeving zo snel mogelijk oplossen. Daarvoor is het belangrijk dat zij performancebeperkingen zowel snel detecteren als verhelpen, voordat de gebruikers en klanten er hinder van ondervinden. Gezien de toenemende complexiteit van applicatie- en webomgevingen en de technische infrastructuur waarop die draaien, is volledig geautomatiseerde monitoring op basis van kunstmatige intelligentie een nieuwe vereiste. Het is bijna onmogelijk dat mensen verschillende dashboards met een toenemend aantal meldingen en duizenden logfiles analyseren om in een paar minuten de oorzaak van een performancevermindering te ontdekken en te verhelpen."