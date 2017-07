  Ruim een derde werknemers is het oneens met aftapwet

Werknemer onderschat consequenties aftapwet - Maar liefst 36 procent van de werknemers is het oneens met de aftapwet die per 1 januari 2018 van kracht wordt. Zij zijn het er niet mee eens dat de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten vanaf dat moment de bevoegdheid hebben om al het internetverkeer (mobiel en vast) af te tappen.



Dit blijkt uit onderzoek van BIT onder meer dan 1.000 werknemers met een kantoorbaan in Nederland. De aftapwet is een herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 en is op 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer.



Geen kennis van impact

Naast de werknemers die het oneens zijn met de intrede van de wet, heeft 39 procent er geen moeite mee en 25 procent weet niet zo goed wat zij hiervan moeten vinden. Deze verdeeldheid laat zien dat werknemers nog geen kennis hebben over de impact van de aftapwet. Daarnaast is de wet zelf bij een groot deel niet eens bekend. Maar liefst 41 procent is ervan overtuigd dat deze wet niet bestaat.



Privacyschending

Alex Bik, CTO bij BIT: "De aftapwet schendt de privacy van de burgers. Het feit dat men niet goed op de hoogte is van de aftapwet en consequenties, is een zorgwekkend gegeven. Werknemers reageren laconiek op het idee dat de geheime diensten ongeremd in een ieder zijn e-mail kan. Toch kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Niet alleen voor burgers, maar ook voor de gehele Nederlandse digitale economie. Organisaties zullen hun IT liever onderbrengen in een land waar de vertrouwelijkheid van hun gegevens beter beschermd is. Daarmee verslechtert de concurrentiepositie van de Nederlandse IT-sector. De IT- en datacentersector vormen inmiddels de derde mainport van Nederland en is goed voor een gigantisch aantal banen. Daar moeten we gebruik van maken in plaats van afbreuk aan doen."