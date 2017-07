 Digitale Detox: de tien beste vakantiebestemmingen om onbereikbaar te zijn

Digitale Detox steeds populairder - Gewoon even lekker ontspannen, weg van alle digitale apparaten en jezelf onderdompelen in de wereld van het eenvoudige bestaan. Het wordt ook wel de 'Digitale Detox' genoemd, een trend die overwaaide vanuit de VS om te ontkomen aan het altijd maar bereikbaar zijn.



Dat zo’n onbezorgd bestaan voor veel mensen bijna niet meer voor te stellen is, is wellicht een van de redenen dat de Digitale Detox ook onder Nederlanders steeds populairder wordt.

Voor wie wilt ontkomen aan alle appjes, posts, pings en e-mails stelde reiszoekmachine KAYAK.nl een top tien van reisbestemmingen samen waar u het makkelijkst een aantal dagen kunt ontsnappen aan de digitale wereld. Verschillende reisexperts keken hiervoor naar de populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders en zochten uit in welke steden de kans op wifi in het hotel het kleinst is. Kortom: de perfecte bestemmingen voor een Digitale Detox.



Top tien bestemmingen voor een Digitale Detox:

Bestemming procent hotels zonder wifi Havana 98 procent Manilla 27 procent Seoul 27 procent Mumbai 25 procent Beijing 24 procent Tokyo 24 procent New Delhi 24 procent Shanghai 24 procent Marrakech 23 procent Osaka 23 procent

Cuba: beste bestemming voor een Digitale Detox-vakantie

Havana prijkt bovenaan de lijst, op ruime afstand gevolgd door nummer twee Manilla. In de Cubaanse stad met Caribische flair heeft 98 procent van de hotels geen wifi. Met een bezoek aan de hotels in deze stad lijkt het net alsof uop vakantie bent in de vorige eeuw.



Digitale Detox ook goed mogelijk in exotische Aziatische steden

Als u op vakantie gaat naar Manilla hebt u wel wat beters te doen dan constant met uw telefoon bezig zijn. De exotische omgeving biedt voldoende vermaak, zodat u niet alleen kattenfilmpjes hoeft te bekijken in de hotellobby. In deze Filipijnse hoofdstad heeft 27 procent van de overnachtingsplekken geen beschikking over een wifi-verbinding.

Hetzelfde geldt voor de hoofdstad van Zuid-Korea, Seoul. Ook daar biedt 27 procent van alle hotels geen toegang tot de digitale snelweg. Hoewel enkele technologische wereldspelers in Zuid-Korea gevestigd zijn, blijkt het land zelf een oase voor digitale rust.

Mumbai mag dan een immense en drukke stad zijn, maar dat wil niet zeggen dat ieder hotel in deze Indiase stad toegang geeft tot het internet. Dat blijkt onder andere uit het percentage hotels waar u gebruik kunt maken van wifi. In een kwart van de hotels is geen toegang tot een wifi-netwerk mogelijk. De perfecte mogelijkheid voor reizigers om zich volledig over te geven aan de kleurige en bruisende Indiase cultuur.

Wie zich in Beijing begeeft, kan zich veel beter vergapen aan de wonderen in de Verboden Stad of de Chinese Muur dan een saaie hotelkamer. In maar liefst 24 procent van de hotels is geen wifi beschikbaar.

Andere steden waar je de verleiding van digitale prikkels makkelijker kunt weerstaan zijn onder andere New Delhi (24 procent), Shanghai (24 procent), Tokyo (24 procent) en Osaka (23 procent). Voor mensen die hun Digitale Detox liever dichterbij huis zoeken, is Marrakech de beste optie. In deze stad biedt bijna een kwart van de hotels geen toegang tot een wifi-netwerk.



Constant bereikbaar

"Gemiddeld gaat er geen dag voorbij zonder dat we op het scherm van onze laptop, tablet en smartphone kijken, zelfs niet op vakantie. We zijn zo gewend aan het constant bereikbaar zijn dat het lastig is om hier even afstand van te nemen," legt Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional Director van Nederland, Zwitserland en Duitsland uit. "Aan de andere kant zien we dat men steeds meer behoefte heeft aan een break van die constante informatie- en communicatiestroom. Om mensen helpen te ontsnappen stelden we een lijst samen met vakantiebestemmingen waar u de verleiding van het online zijn wellicht makkelijker kunt weerstaan. Hopelijk biedt dit Nederlanders een bron van inspiratie voor een ontspannen vakantie, ver weg van alle digitale prikkels."