 Raming woningverkopen fors naar boven bijgesteld

Gemiddeld prijspeil huizen nadert piek van 2008 - Het aantal woningverkopen komt dit jaar fors hoger uit dan aanvankelijk werd gedacht. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht ten opzichte van 2016 een toename van het aantal transacties met vijftien procent, zo staat in de nieuwe Woningmarktmonitor.



Eerder gingen de economen uit van een stijging van vijf procent. Ook de woningprijzen stijgen in 2017 meer dan eerder voorspeld. Het Economisch Bureau verwacht een toename van zeven procent in plaats van de voorheen gedachte vijf procent. Het gemiddelde prijspeil van woningen komt daarmee in de buurt van de piek in 2008.

Het Economisch Bureau van ABN AMRO stelt ook deels de verwachtingen voor 2018 bij. De economen denken dat de prijzen volgend jaar met vijf procent stijgen. Tot op heden ging het Economisch Bureau uit van een lichtere toename (drie procent). De economen houden vast aan een afname van het aantal woningverkopen in 2018 ten opzichte van dit jaar. ABN AMRO gaat uit van een daling van vijf procent.



Goede resultaten, lage hypotheekrente

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "De gemiddelde vraagprijs voor een woning is momenteel 331.000 euro. Dat is 7,6 procent hoger dan een jaar geleden. Een belangrijke reden voor deze forse stijging is de toenemende schaarste. Hoewel de bouw weer aantrekt, blijft het aantal opgeleverde woningen achter bij de groei van het aantal huishoudens. Daar komt voorlopig waarschijnlijk geen eind aan. Ook blijft de hypotheekrente laag. We verwachten dat deze in de loop van 2017 stijgt, maar dat gaat minder hard zijn dan we eerder meenden. Vanwege de sterke resultaten over de eerste vijf maanden van het jaar én de lagere hypotheekrenteverwachtingen, verhogen we onze ramingen."



Piek komt in zicht

Het was in 2002 voor het laatst dat woningen zo fors in waarde stegen. Indertijd lag de inflatie beduidend hoger, dus in reële termen stijgen de prijzen momenteel steviger dan toen. Als het prijspeil in het huidige tempo blijft toenemen, dan komt de piek van voor de crisis vlot in zicht. Wel zijn er volgens het Economisch Bureau regionale verschillen, waarbij met name in de grote steden relatief veel woningen boven de vraagprijs van eigenaar wisselen. In omliggende gemeenten stijgen de prijzen ook sterk.



Oude woningen en appartementen in trek

Aangezien het aandeel doorstromers op de woningmarkt groeit, stegen de prijzen van huizen boven de 250.000 euro in het eerste kwartaal het hardste (acht procent). Goedkopere woningen hadden een toename van zeven procent. Appartementen zijn momenteel meer in trek dan hoek- en rijwoningen. Op hun beurt stijgen deze laatstgenoemde woningtypes harder in waarde dan vrijstaande woningen. Ook zijn vooroorlogse woningen populairder dan naoorlogse huizen. Dit is te verklaren door de toenemende belangstelling voor wonen in de stad en het liefst in of bij het centrum. In deze buurten zijn vaak meer oude woningen en appartementen te vinden.